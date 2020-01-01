вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Україна отримала перші 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва

Україна отримала перші 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва
В Україні розпочалося виробництво ПЛР-тестів, і перша партія обсягом 200 тисяч одиниць відправляється у регіони.

Про це повідомив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, - йдеться на офіційному сайті президента України.

«Як ми й обіцяли кілька тижнів тому, в Україні розпочалося виробництво ПЛР-тестів. Сьогодні ми отримали першу партію – це 200 тисяч тестів. Вони на вихідних роз’їдуться по областях, по спеціальних лабораторіях, які проводять ПЛР-тестування», – сказав Кирило Тимошенко.

За словами секретаря Координаційної ради, наступного тижня очікується ще майже 400 тисяч таких тестів. Виробництво українських ПЛР-тестів триває, і вони також розподілятимуться між установами.

«Я вважаю, що це дуже добрий крок, коли Україна отримала вітчизняні ПЛР-тести. Не закуповує їх у Китаї чи Кореї, а проводитиме діагностику саме українськими ПЛР-тестами», – наголосив Кирило Тимошенко.

Він повідомив, що днями до України з Китаю прибула велика партія засобів захисту для лікарів, Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби, Збройних сил. Це понад 360 тисяч респіраторів, понад 100 тисяч костюмів біозахисту, а також 800 тисяч реагентів для проведення ПЛР-тестів.

За словами секретаря Координаційної ради, цих засобів вистачить на найближчі 3-4 тижні.

«Але закупівлі не закінчуються, і цими вихідними ми отримаємо ще одну партію», – зазначив Кирило Тимошенко.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я закуповує засоби індивідуального захисту.

«Тобто наші лікарі вже зараз забезпечені засобами індивідуального захисту, і я думаю, що ця ситуація ставатиме ще кращою», – зауважив секретар Координаційної ради.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПЛР-тести, виробництво, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Луцький ветлікар розповів, чи можуть тварини хворіти на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
Без обручок і в масці замість фати: лучанка розповіла про своє «карантинне» одруження
Сьогодні, 15:10
В Одесі – спалах коронавірусу в будинку для літніх людей
Сьогодні, 14:12
У Нововолинську встановлять ще два карантинні контрольно-пропускні пункти
Сьогодні, 14:10
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Свято в карантин: як у Львові відгуляли перше в Україні онлайн-весілля
Сьогодні, 17:15
Компанія «Волиньтабак» передала тисячу високоякісних спецкостюмів і масок лікарням Луцька*
Сьогодні, 16:54
Україна отримала перші 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва
Сьогодні, 16:46
Лучани за добу 11 разів порушили правила карантину
Сьогодні, 16:45
«Йду тільки вперед»: онкохворому 22-річному лучанину потрібні кошти на дороговартісне лікування
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Компанія «Волиньтабак» передала тисячу високоякісних спецкостюмів і масок лікарням Луцька* Компанія «Волиньтабак» передала тисячу високоякісних спецкостюмів і масок лікарням Луцька*
Сьогодні, 16:54
Чехія скасувала загальнонаціональний карантин і відкрила кордони Чехія скасувала загальнонаціональний карантин і відкрила кордони
Сьогодні, 16:12
Луцький ветлікар розповів, чи можуть тварини хворіти на коронавірус. ВІДЕО Луцький ветлікар розповів, чи можуть тварини хворіти на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
Без обручок і в масці замість фати: лучанка розповіла про своє «карантинне» одруження Без обручок і в масці замість фати: лучанка розповіла про своє «карантинне» одруження
Сьогодні, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Секс за гроші: викрили лучанина, який тривалий час був сутенером
Сьогодні, 17:51
 0
Частина лучан на декілька днів залишиться без гарячої води
Сьогодні, 17:39
 0
Відійшов у вічність ветеран Другої світової війни
Сьогодні, 17:19
 0
Свято в карантин: як у Львові відгуляли перше в Україні онлайн-весілля
Сьогодні, 17:15
 0
Компанія «Волиньтабак» передала тисячу високоякісних спецкостюмів і масок лікарням Луцька*
Сьогодні, 16:54
 0
Медіа
відео
1/8