Україна отримала перші 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва

В Україні розпочалося виробництво ПЛР-тестів, і перша партія обсягом 200 тисяч одиниць відправляється у регіони.Про це повідомив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19, - йдеться на офіційному сайті президента України.«Як ми й обіцяли кілька тижнів тому, в Україні розпочалося виробництво ПЛР-тестів. Сьогодні ми отримали першу партію – це 200 тисяч тестів. Вони на вихідних роз’їдуться по областях, по спеціальних лабораторіях, які проводять ПЛР-тестування», – сказав Кирило Тимошенко.За словами секретаря Координаційної ради, наступного тижня очікується ще майже 400 тисяч таких тестів. Виробництво українських ПЛР-тестів триває, і вони також розподілятимуться між установами.«Я вважаю, що це дуже добрий крок, коли Україна отримала вітчизняні ПЛР-тести. Не закуповує їх у Китаї чи Кореї, а проводитиме діагностику саме українськими ПЛР-тестами», – наголосив Кирило Тимошенко.Він повідомив, що днями до України з Китаю прибула велика партія засобів захисту для лікарів, Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби, Збройних сил. Це понад 360 тисяч респіраторів, понад 100 тисяч костюмів біозахисту, а також 800 тисяч реагентів для проведення ПЛР-тестів.За словами секретаря Координаційної ради, цих засобів вистачить на найближчі 3-4 тижні.«Але закупівлі не закінчуються, і цими вихідними ми отримаємо ще одну партію», – зазначив Кирило Тимошенко.Крім того, Міністерство охорони здоров’я закуповує засоби індивідуального захисту.«Тобто наші лікарі вже зараз забезпечені засобами індивідуального захисту, і я думаю, що ця ситуація ставатиме ще кращою», – зауважив секретар Координаційної ради.