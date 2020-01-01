Частина лучан на декілька днів залишиться без гарячої води
Сьогодні, 17:39
На окремих вулицях Луцька тимчасово відключать водопостачання у зв’язку з аварійним ремонтом.
Про це повідомляє КП “Луцькводоканал”.
Так, 23 квітня було тимчасово припинено постачання гарячої води до житлових будинків на вул. Кравчука, 15, 19-б, вул. Конякіна, 29, 29-а, 29-б, 31.
Зазначається, що виконання робіт з ліквідації витоку здійснюватиметься в понеділок, 27 квітня. Відновлення гарячого водопостачання – після завершення робіт.
Тож у лучан просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє КП “Луцькводоканал”.
Так, 23 квітня було тимчасово припинено постачання гарячої води до житлових будинків на вул. Кравчука, 15, 19-б, вул. Конякіна, 29, 29-а, 29-б, 31.
Зазначається, що виконання робіт з ліквідації витоку здійснюватиметься в понеділок, 27 квітня. Відновлення гарячого водопостачання – після завершення робіт.
Тож у лучан просять вибачення за тимчасові незручності.
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