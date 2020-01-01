Частина лучан на декілька днів залишиться без гарячої води





Про це повідомляє КП “Луцькводоканал”.



Так, 23 квітня було тимчасово припинено постачання гарячої води до житлових будинків на вул. Кравчука, 15, 19-б, вул. Конякіна, 29, 29-а, 29-б, 31.



Зазначається, що виконання робіт з ліквідації витоку здійснюватиметься в понеділок, 27 квітня. Відновлення гарячого водопостачання – після завершення робіт.



Тож у лучан просять вибачення за тимчасові незручності.

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