Секс за гроші: викрили лучанина, який тривалий час був сутенером

Співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у Волинській області припинили злочинну діяльність 53-річного лучанина, котрий протягом тривалого часу займався сутенерством, а також збутом психотропів на території обласного центру Волині.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.У фігуранта поліцейські вилучили гроші, отримані від незаконної діяльності, пов’язаної із організацією надання оплатних сексуальних послуг. Окрім того, правоохоронці задокументували факт збуту лучанином психотропної речовини – амфетаміну.Слідчі оголосили зловмиснику про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) та ч.1 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує, зокрема, до восьми років позбавлення волі. Триває досудове слідство.