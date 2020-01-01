Чоловік, якого знайшли мертвим на Теремнівській, – працівник банку





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Загиблий є уродженцем Любешівщини, до Луцька приїхав на час відпустки, працював в "Ощадбанку". Друзі кажуть, що тут він зловживав спиртним і останні дні поводив себе дивно. Зокрема, дзвонив і казав знайомим, що скоро настане кінець світу тощо.



Поліція розглядає версію самогубства, адже на балконі квартири, в якій він жив, знайшли сліди відштовхування. А тіло знаходиться на такій відстані, що викинути його було б вкрай важко.



«На шиї дійсно є поранення, але горло не перерізане. Розглядається версія, що він сам себе поранив і вистрибнув. Точну причину встановлять судмедексперти», – резюмує джерело.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 35-річний чоловік, якого з численними колото-різаними ранами знайшли у Луцьку на вулиці Теремнівській, останнім часом зловживав спиртним та міг скоїти самогубство.Про це стало відомо від джерел у правоохоронних органах.Загиблий є уродженцем Любешівщини, до Луцька приїхав на час відпустки, працював в "Ощадбанку". Друзі кажуть, що тут він зловживав спиртним і останні дні поводив себе дивно. Зокрема, дзвонив і казав знайомим, що скоро настане кінець світу тощо.Поліція розглядає версію самогубства, адже на балконі квартири, в якій він жив, знайшли сліди відштовхування. А тіло знаходиться на такій відстані, що викинути його було б вкрай важко.«На шиї дійсно є поранення, але горло не перерізане. Розглядається версія, що він сам себе поранив і вистрибнув. Точну причину встановлять судмедексперти», – резюмує джерело.

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