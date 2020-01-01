Чоловік, якого знайшли мертвим на Теремнівській, – працівник банку
Сьогодні, 17:54
35-річний чоловік, якого з численними колото-різаними ранами знайшли у Луцьку на вулиці Теремнівській, останнім часом зловживав спиртним та міг скоїти самогубство.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо від джерел у правоохоронних органах.
Загиблий є уродженцем Любешівщини, до Луцька приїхав на час відпустки, працював в "Ощадбанку". Друзі кажуть, що тут він зловживав спиртним і останні дні поводив себе дивно. Зокрема, дзвонив і казав знайомим, що скоро настане кінець світу тощо.
Поліція розглядає версію самогубства, адже на балконі квартири, в якій він жив, знайшли сліди відштовхування. А тіло знаходиться на такій відстані, що викинути його було б вкрай важко.
«На шиї дійсно є поранення, але горло не перерізане. Розглядається версія, що він сам себе поранив і вистрибнув. Точну причину встановлять судмедексперти», – резюмує джерело.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо від джерел у правоохоронних органах.
Загиблий є уродженцем Любешівщини, до Луцька приїхав на час відпустки, працював в "Ощадбанку". Друзі кажуть, що тут він зловживав спиртним і останні дні поводив себе дивно. Зокрема, дзвонив і казав знайомим, що скоро настане кінець світу тощо.
Поліція розглядає версію самогубства, адже на балконі квартири, в якій він жив, знайшли сліди відштовхування. А тіло знаходиться на такій відстані, що викинути його було б вкрай важко.
«На шиї дійсно є поранення, але горло не перерізане. Розглядається версія, що він сам себе поранив і вистрибнув. Точну причину встановлять судмедексперти», – резюмує джерело.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Сонячні» хлопці, які працюють у луцькій кав'ярні, мріють повернутись до роботи. ВІДЕО
Сьогодні, 18:40
Розповіли про ситуацію на карантинних контрольно-пропускних пунктах у Нововолинську. ФОТО
Сьогодні, 18:17
Чоловік, якого знайшли мертвим на Теремнівській, – працівник банку
Сьогодні, 17:54
Секс за гроші: викрили лучанина, який тривалий час був сутенером
Сьогодні, 17:51
Частина лучан на декілька днів залишиться без гарячої води
Сьогодні, 17:39