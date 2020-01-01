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Чоловік, якого знайшли мертвим на Теремнівській, – працівник банку

Чоловік, якого знайшли мертвим на Теремнівській, – працівник банку
35-річний чоловік, якого з численними колото-різаними ранами знайшли у Луцьку на вулиці Теремнівській, останнім часом зловживав спиртним та міг скоїти самогубство.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо від джерел у правоохоронних органах.

Загиблий є уродженцем Любешівщини, до Луцька приїхав на час відпустки, працював в "Ощадбанку". Друзі кажуть, що тут він зловживав спиртним і останні дні поводив себе дивно. Зокрема, дзвонив і казав знайомим, що скоро настане кінець світу тощо.

Поліція розглядає версію самогубства, адже на балконі квартири, в якій він жив, знайшли сліди відштовхування. А тіло знаходиться на такій відстані, що викинути його було б вкрай важко.

«На шиї дійсно є поранення, але горло не перерізане. Розглядається версія, що він сам себе поранив і вистрибнув. Точну причину встановлять судмедексперти», – резюмує джерело.

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Теги: Теремнівська, смерть, деталі про чоловіка
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