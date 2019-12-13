«Сонячні» хлопці, які працюють у луцькій кав'ярні, мріють повернутись до роботи. ВІДЕО





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"Соціальний заклад втратив клієнтів та прибутки", - розповідає співвласниця кав'ярні Олена Мельник.



Нагадаємо, Лариса Новосад і Олена Мельник два місяці тому відкрили у Луцьку кав'ярню, у якій офіціантами працювали їхні сини із синдромом Дауна.



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Нині, розповідає Лариса Новосад, син вдома та сумує за роботою.



"Коли я їхала сюди, мій син Валентин дізнався, куди я їду, то сильно засмутився, тому що він тут жив, він себе тут відчував повноцінно. Він знав, що біля друзів, спілкується", - каже співвласниця кав'ярні Лариса Новосад.



"Найбільші виклики це оплата оренди, комунальних, зарплат, на які ми не знаємо чи зможемо витягнути це після карантину. Запасів або, як зараз кажуть, якоїсь подушки, за яку ми могли б трошечки протриматися немає. Ми ще маємо сплатити за обладнання і в такому тривожному очікуванні весь малий бізнес, а наше підприємство ще й соціальне, бо в нас працюють люди з інвалідністю. Намагаємося шукати шляхи виходу з цієї ситуації", - говорить співвласниця кав'ярні Олена Мельник.



Аби не втратити кав’ярню, мами хлопців з синдромом Дауна, беруть участь у різних проєктах, за грантові кошти придбали нове обладнання.



"Ми виграли грант від Українського соціального Венчурного фонду. Ми були серед п’яти переможців, які отримали гроші на обладнання. Ми змогли закупити холодильну вітрину для кондитерських виробів, ми про неї мріяли і кавову машину, бо до цього в нас було все в оренді. Ми будемо сподіватися, що буде все добре, все налагодиться. Це таке явище тимчасове і через трохи ми всі зможемо повноцінно гарно працювати", - додає Олена Мельник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька кав'ярня-кондитерська, у якій офіціантами працювали хлопці з синдромом Дауна, через карантин зачинена.Про це пише Суспільне Волині. "Соціальний заклад втратив клієнтів та прибутки", - розповідає співвласниця кав'ярні Олена Мельник.Нагадаємо,два місяці тому відкрили у Луцьку кав'ярню, у якій офіціантами працювали їхні сини із синдромом Дауна.Нині, розповідає Лариса Новосад, син вдома та сумує за роботою."Коли я їхала сюди, мій син Валентин дізнався, куди я їду, то сильно засмутився, тому що він тут жив, він себе тут відчував повноцінно. Він знав, що біля друзів, спілкується", - каже співвласниця кав'ярні Лариса Новосад."Найбільші виклики це оплата оренди, комунальних, зарплат, на які ми не знаємо чи зможемо витягнути це після карантину. Запасів або, як зараз кажуть, якоїсь подушки, за яку ми могли б трошечки протриматися немає. Ми ще маємо сплатити за обладнання і в такому тривожному очікуванні весь малий бізнес, а наше підприємство ще й соціальне, бо в нас працюють люди з інвалідністю. Намагаємося шукати шляхи виходу з цієї ситуації", - говорить співвласниця кав'ярні Олена Мельник.Аби не втратити кав’ярню, мами хлопців з синдромом Дауна, беруть участь у різних проєктах, за грантові кошти придбали нове обладнання."Ми виграли грант від Українського соціального Венчурного фонду. Ми були серед п’яти переможців, які отримали гроші на обладнання. Ми змогли закупити холодильну вітрину для кондитерських виробів, ми про неї мріяли і кавову машину, бо до цього в нас було все в оренді. Ми будемо сподіватися, що буде все добре, все налагодиться. Це таке явище тимчасове і через трохи ми всі зможемо повноцінно гарно працювати", - додає Олена Мельник.

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