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Розповіли про ситуацію на карантинних контрольно-пропускних пунктах у Нововолинську. ФОТО

Розповіли про ситуацію на карантинних контрольно-пропускних пунктах у Нововолинську. ФОТО
Із початку функціонування двох карантинно-пропускних пунтків на виїздах з Нововолинська, перевірили 5 961 автомобілів та 8 966 пасажирів.

Про це БУГу розповів т.в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський.

Громадян з підвищеною температурою чи ознаками ГРВІ не виявили. Порушень карантинних вимог не зафіксували.

Склалу одну постанову за порушення правил дорожнього руху. Водій не зупинився на знак СТОП.

“За час несення служби на КПП по вулиці Панасівська з 23.04 по 24.04 було перевірено 2687 автомобілів та 3847 пасажирів. На КПП поблизу ОККО (дорога Іваничі-Нововолинськ; Львів-Нововолинськ) здійснено перевірку 3274 автомобілі, в них проведено температурний скринінг 5119 громадянам”, – повідомив Бучинський.

Зазначимо, коли пост поблизу "ОККО" почав свою роботу, на шляху були затори з кілька десятків автомобілів. Ввечері 23-го квітня ситуація стабілізувалася.

Нагадаємо, у Нововолинську з’являться ще два карантинні контрольно-пропускні пункти.

Станом на вечір 24-те квітня на КПП спокійно, автомобілі перевіряють швидко.

Розповіли про ситуацію на карантинних контрольно-пропускних пунктах у Нововолинську. ФОТО
Розповіли про ситуацію на карантинних контрольно-пропускних пунктах у Нововолинську. ФОТО
Розповіли про ситуацію на карантинних контрольно-пропускних пунктах у Нововолинську. ФОТО
Розповіли про ситуацію на карантинних контрольно-пропускних пунктах у Нововолинську. ФОТО
Розповіли про ситуацію на карантинних контрольно-пропускних пунктах у Нововолинську. ФОТО
Розповіли про ситуацію на карантинних контрольно-пропускних пунктах у Нововолинську. ФОТО

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Теги: карантинні пости, Нововолинськ, порушення
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