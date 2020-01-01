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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Держава не мала би так робити з медиками, – волинські лікарі про відсутність доплат

Держава не мала би так робити з медиками, – волинські лікарі про відсутність доплат
Медики обласної інфекційної лікарні, жодних доплат до заробітної плати поки не отримали.

Про це розповіла Суспільному телефоном заступниця директора обласної інфекційної лікарні Любов Серба.

Нагадаємо, наприкінці березня депутати Верховної Ради ухвалили законопроект про надбавки у 300% до заробітної плати медичним та іншим працівникам, залученим до протидії епідемії коронавірусу.

"Те, як рахують наші бухгалтери, вони нараховують згідно постанови 2003-го року, яка говорить про те, що 300% буде за відпрацьований час. Рахується хронометраж відпрацьованого часу, згідно якого і будуть оплачувати. Медики нашого закладу ще не бачили своїх заробітніх плат, але там не буде так, як ми сподівалися... власне 300% посадового окладу. Там є роз'яснення: за відпрацьований час. На нашу роботу це не впливає. Ми свою роботу робили, робимо і, сподіваюся, будемо робити, але це приниження і образа. Держава не мала би так робити з медиками. Мала би бути нормальна, гідна та достойна зарплата", - розказала заступниця директора обласної інфекційної лікарні Любов Серба.

Медики обласної клінічної лікарні, які лікують «важких» хворих на коронавірус, жодних доплат на разі не отримали, розповів виконувач обов’язків директора медзакладу Олександр Дудар.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що усі волинські медпрацівники, які задіяні в боротьбі з коронавірусом, отримають передбачені законом дотакові гроші, та це будуть не ті суми, на які сподівалися медики.

"У нас є порядок використання коштів фонду боротьби з гострим респіраторним захворюванням COVID – 19, яку затвердив прем’єр-мінстр, де чітко написано: додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які задіяні на роботі з ліквідації наслідків коронавірусу визнчений постановою Кабінету міністрів від 11 березня про запобігання поширенню на території України, гостро респіраторних захворювань COVID – 19. Там чітко вказано, що будуть доплати медикам, які на разі боряться з COVID-19", - каже заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак.

Луцька міська рада виділа гроші зі свого бюджету на доплати медикам міських закладів охорони здоров’я, розповів телефоном начальник управління охорони здоров’я Луцької міської ради Володимир Лотвін.

Каже: доплата із міського бюджету становить на сьогоднішній день два з половиною мільйони гривень. Ці гроші йдуть на два заклади: міську клінічну лікарню і Луцький пологовий клінічний будинок, отримають їх працівники приймального відділення, пульмонології, реанімації та анестезіології, які ймовірно контактуватимуть з хворими на коронавірус. Гроші розподіляє керівництво медзакладів, - каже Володимир Лотвін. З міської казни, говорить він, передбачили кошти і на страхування медиків.

"Було прийнято рішення виділити 500 тисяч гривень у випадку захворювання медичних працівників лікувально-профілактичних закладів, які знаходяться на території Луцьк як міського так і обласного підпорядкування. На щастя, поки цією страховкою ніхто не скористався. У нас були випадки інфікування медпрацівників, але ці працівники були як вірусоносії. Там 7 чоловік із міської лікарні. А ця страховка передбачалася для легкої форми до 10 тисяч гривень і у випадку важкої форми захворювання на COVID до 20 тисяч гривень", - прокоментував Володимир Лотвін.

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Теги: доплати медикам, Волинь, коронавірус
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Коментарі 1
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за то в пустоцвіта і радника 300% стабільно 5 років...і розкрадають місто...
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