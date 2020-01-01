Жителі волинської громади зібрали допомогу для погорільців Житомирщини. ФОТО

через численні пожежі на Житомирщині.



Про це Роман Троцюк на своїй сторінці у Facebook.



"Жителі Дубівської громади активно відгукнулися на пропозицію зібрати допомогу для погорільців Житомирщини. З моменту оприлюднення мого оголошення минуло менше доби", - написав Роман Троцюк.



До акції долучилися села Городище, Гредьки та Дубове. В селах Городище та Гредьки люди зібрали, крім речей та продуктів, ще 1550 гривень.



За зібрані кошти староста громади Олексюк Петро придбав засоби гігієни за низькими цінами. Додає, знижку надав місцевий підприємець, який сам долучився до акції, надавши частину продукції безоплатно. З самого ранку жителі села Дубове також почали заповнювати приміщення сільської ради допомогою.



Завтра, в суботу, о 10 годині до приміщення сільської ради прибуде автомобіль, який забере зібрану допомогу для відправки погорільцям Житомирщини.



"Бажаючі долучитися доброї справи приносьте вашу допомогу на 10 годину до сільської ради. Дякую за Вашу чуйність та небайдужість до чужого горя. Тільки разом ми можемо вирішити будь-які проблеми. Єднаймось та перемагаймо", - підрезюмував голова громади Роман Троцюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі Дубівської громади зібрали речі першої необхідності людям, які постраждалиПро це повідомив голова Дубівської ОТГна своїй сторінці у Facebook."Жителі Дубівської громади активно відгукнулися на пропозицію зібрати допомогу для погорільців Житомирщини. З моменту оприлюднення мого оголошення минуло менше доби", - написав Роман Троцюк.До акції долучилися села Городище, Гредьки та Дубове. В селах Городище та Гредьки люди зібрали, крім речей та продуктів, ще 1550 гривень.За зібрані кошти староста громадипридбав засоби гігієни за низькими цінами. Додає, знижку надав місцевий підприємець, який сам долучився до акції, надавши частину продукції безоплатно. З самого ранку жителі села Дубове також почали заповнювати приміщення сільської ради допомогою.Завтра, в суботу, о 10 годині до приміщення сільської ради прибуде автомобіль, який забере зібрану допомогу для відправки погорільцям Житомирщини."Бажаючі долучитися доброї справи приносьте вашу допомогу на 10 годину до сільської ради. Дякую за Вашу чуйність та небайдужість до чужого горя. Тільки разом ми можемо вирішити будь-які проблеми. Єднаймось та перемагаймо", - підрезюмував голова громади Роман Троцюк.

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