Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 25 квітня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у суботу очікується мiнлива хмарнiсть. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вiтер північно-захiдний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.
У Луцьку завтра, 25 квітня, також очікують мiнливу хмарнiсть. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вiтер північно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 5-7° тепла, вдень 15-17° тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вiтер північно-захiдний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.
У Луцьку завтра, 25 квітня, також очікують мiнливу хмарнiсть. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вiтер північно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 5-7° тепла, вдень 15-17° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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