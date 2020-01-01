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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 25 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 25 квітня
У Волинській області у суботу очікується мiнлива хмарнiсть. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вiтер північно-захiдний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.

У Луцьку завтра, 25 квітня, також очікують мiнливу хмарнiсть. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вiтер північно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 5-7° тепла, вдень 15-17° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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