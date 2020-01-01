Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 25 квітня





Про це



Вiтер північно-захiдний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.



У Луцьку завтра, 25 квітня, також очікують мiнливу хмарнiсть. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вiтер північно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 5-7° тепла, вдень 15-17° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у суботу очікується мiнлива хмарнiсть. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вiтер північно-захiдний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночi 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.У Луцьку завтра, 25 квітня, також очікують мiнливу хмарнiсть. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вiтер північно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 5-7° тепла, вдень 15-17° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію