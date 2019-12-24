Шахрайка, яка «зняли порчу» з лучанки за 250 тисяч гривень, сяде за ґрати





Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Нагадаємо, у листопаді 2016 року судима уже за шахрайства 34-річна ошуканка перестріла в Луцьку



Того ж дня шахрайка завітала в оселю до довірливої лучанки. І після проведення обряду потерпіла позбулася грошей та цінностей на суму майже 254 тисяч гривень.



Невдовзі зловмисницю затримали.



Згідно з вироком суду, наступні понад 4 роки вона проведе у місцях позбавлення волі. З неї також стягнуть усю завдану потерпілій матеріальну шкоду.



Луцька місцева прокуратура звертається до волинян із проханням не довіряти незнайомим особам, які пропонують проведення різноманітних ритуалів, не запрошувати їх до себе додому та не надавати їм у будь-який спосіб наявні гроші й цінності.



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