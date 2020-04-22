Оновили список локацій карантинних контрольно-пропускних пунктів на Волині. ПЕРЕЛІК

На Волині зменшили кількість карантинних контрольно-пропускних пунктів, які діяли на території області.Загалом на Волині тепер функціонуватимуть 19 КПП, - повідомляють у Волинській ОДА.З понеділка на в’їздах та виїздах до міста Нововолинськ та Старої Вижівки діятиме по 4 контрольно-пропускні пункти. Окрім цього, зменшили кількість раніше діючих КП у Луцьку та області з 17-ти до 11-ти.Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 24 квітня у Волинській облдержадміністрації.Отож, вже від суботи 25 квітня відбудуться зміни у розміщенні та кількості карантинних постів. Пропонуємо ознайомитись з уточненим переліком.На в'їздах та виїздаї з області діятиме 5 пунктів:1) Горохівський район село Журавники (автодорога М-17,71 км + 300 м)2) Горохівський район місто Берестечко (перехрестя вулиць Незалежності та Л. Українки)3) Луцький район село Підгайці4) Маневицький район (автодорога М 07, 353 км + 800 м)5) Іваничівський район село Литовеж (автодорога Р-15, 89 км + 500 м)На в'їздах та виїздах з міста Луцьк діятимуть 6 КПП:1) вулиця Володимирська, 1а (поблизу АЗС)2) село Зміїнець вулиця Луцька, 2а (поблизу відділення «Нова пошта № 1»)3) вулиця Ківерцівська, 1 (АЗС «УкрПетроль»)4) вулиця Рівненська, 2 (АЗС «УкрПетроль»)5) вулиця Дубнівська (кільце)6) вулиця Львівська (перехрестя дороги Н-17 с. Вересневе) 1На в'їздах та виїздах з міста Нововолинськ працюватимуть 4 пункти:1) вулиця Луцька (в’їзд зі сторони м. Володимир-Волинський)2) вулиця Сокальська (в’їзд зі сторони смт Іваничі та Львівської області кільце АЗС ОККО)3) вулиця Шахтарська (поворот на с. Бужанка)4) проспектт Перемоги (поворот на с. Низкиничі)І 4 КПП працюватимуть на в'їздах та виїздах із селища Стара Вижівка1)вулиця Ковельська (в напрямку с. Буцинь автодорога М-19)2) вулиця Брідківська (в напрямку с. Смідин)3) вулиця Лісова (в напрямку с. Галина Воля)4) вулиця Незалежності (в напрямку села Дубечне)Разом з тим, враховуючи епідемічну ситуацію, яка склалася в області та виявлення нових вогнищ захворювання на COVID-19 комісія рекомендує головам райдержадміністрацій, міським головам та головам об’єднаних територіальних громад запровадити додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи на період карантину, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2020.Такі заходи стосуються пересування та перебування громадян в громадських місцях у період вихідних та святкових днів з 13.00 суботи до 6.00 першого робочого дня після вихідних (святкових) днів починаючи від 25 квітня 2020 року.Також рішенням комісії, відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21 квітня ц.р., в усіх населених пунктах області рішеннями місцевих комісій мають в заборонити відвідування громадянами кладовищ та місць окремих поховань у традиційні після пасхальні поминальні дні, окрім випадку здійснення поховання померлого за умови дотримання протиепідемічних правил та участі не більше 10-ти осіб