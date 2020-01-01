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П`ять кроків: як Україна буде виходити з карантину

П`ять кроків: як Україна буде виходити з карантину
Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд має чіткий план виходу з карантину.

Він складається з 5 етапів, - йдеться на сторінці глави уряду.

За словами Шмигаля, стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання.

"Урядова дорожня карта виходу із карантину дасть можливість зберегти життя українців і водночас поступово відновити економічну стабільність", - йдеться у дописі.

П`ять кроків: як Україна буде виходити з карантину

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Теги: Денис Шмигаль, уряд, карантин
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