П`ять кроків: як Україна буде виходити з карантину

Денис Шмигаль повідомив, що уряд має чіткий план виходу з карантину.



Він складається з 5 етапів, - йдеться на сторінці глави уряду.



За словами Шмигаля, стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.



Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання.



"Урядова дорожня карта виходу із карантину дасть можливість зберегти життя українців і водночас поступово відновити економічну стабільність", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем`єр-міністр Україниповідомив, що уряд має чіткий план виходу з карантину.Він складається з 5 етапів, - йдеться на сторінці глави уряду.За словами Шмигаля, стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання."Урядова дорожня карта виходу із карантину дасть можливість зберегти життя українців і водночас поступово відновити економічну стабільність", - йдеться у дописі.

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