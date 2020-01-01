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На «Ягодині» зменшився потік людей, які прибувають з-за кордону. ФОТО

На «Ягодині» зменшився потік людей, які прибувають з-за кордону. ФОТО
На контрольно-пропускному пункті "Ягодин" значно зменшився потік людей, які прибувають на територію України з-за кордону.

Кількість людей постійно зменшується, - повідомляють у Волинській ОДА.

Ситуацію на кордоні спокійна та стабільна. Це прикордонники підтвердили очільнику ОДА Юрію Погуляку, який прибув на пункт з робочим візитом.

Нагадаємо, що на Волині експрес-тести на виявлення коронавірусу роблять усім, хто перетинає кордон через пропускний пункт «Ягодин».

Якщо експрес-тест на CОVID-19 позитивний, то людину відправляють на примусову обсервацію в обов’язковому порядку. Якщо результат негативний – особі будуть пропонувати підписати добровільну угоду на обсервацію, в інакшому випадку – правоохоронці складатимуть протокол про порушення правил карантину.

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Теги: Юрій Погуляйко, Волинь, ОДА, Ягодин, кордон
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