На «Ягодині» зменшився потік людей, які прибувають з-за кордону. ФОТО

На контрольно-пропускному пункті "Ягодин" значно зменшився потік людей, які прибувають на територію України з-за кордону.Кількість людей постійно зменшується, - повідомляють у Волинській ОДА.Ситуацію на кордоні спокійна та стабільна. Це прикордонники підтвердили очільнику ОДА, який прибув на пункт з робочим візитом.Нагадаємо, що на Волині експрес-тести на виявлення коронавірусу роблять усім, хто перетинає кордон через пропускний пункт «Ягодин».Якщо експрес-тест на CОVID-19 позитивний, то людину відправляють на примусову обсервацію в обов’язковому порядку. Якщо результат негативний – особі будуть пропонувати підписати добровільну угоду на обсервацію, в інакшому випадку – правоохоронці складатимуть протокол про порушення правил карантину.