На «Ягодині» зменшився потік людей, які прибувають з-за кордону. ФОТО
Сьогодні, 22:59
На контрольно-пропускному пункті "Ягодин" значно зменшився потік людей, які прибувають на територію України з-за кордону.
Кількість людей постійно зменшується, - повідомляють у Волинській ОДА.
Ситуацію на кордоні спокійна та стабільна. Це прикордонники підтвердили очільнику ОДА Юрію Погуляку, який прибув на пункт з робочим візитом.
Нагадаємо, що на Волині експрес-тести на виявлення коронавірусу роблять усім, хто перетинає кордон через пропускний пункт «Ягодин».
Якщо експрес-тест на CОVID-19 позитивний, то людину відправляють на примусову обсервацію в обов’язковому порядку. Якщо результат негативний – особі будуть пропонувати підписати добровільну угоду на обсервацію, в інакшому випадку – правоохоронці складатимуть протокол про порушення правил карантину.
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Кількість людей постійно зменшується, - повідомляють у Волинській ОДА.
Ситуацію на кордоні спокійна та стабільна. Це прикордонники підтвердили очільнику ОДА Юрію Погуляку, який прибув на пункт з робочим візитом.
Нагадаємо, що на Волині експрес-тести на виявлення коронавірусу роблять усім, хто перетинає кордон через пропускний пункт «Ягодин».
Якщо експрес-тест на CОVID-19 позитивний, то людину відправляють на примусову обсервацію в обов’язковому порядку. Якщо результат негативний – особі будуть пропонувати підписати добровільну угоду на обсервацію, в інакшому випадку – правоохоронці складатимуть протокол про порушення правил карантину.
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