Кабмін звільнив головних митника та податківця





Засідання відбулося у п'ятницю, 24 квітня, - повідомляє Урядовий портал.



Уряд звільнив:



– Голову Державної митної служби України Максима Нефьодова;



– Заступника Голови Державної митної служби України Роберта Зелді;



– Заступника Голови Державної митної служби України Сергія Петухова;



– Заступника Голови Державної митної служби України Дениса Шендрика;



– Голову Державної податкової служби України Сергія Верланова;



– Заступника Голови Державної податкової служби України Дмитра Венцковського.



Коментуючи ці рішення, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що Уряд планує найближчим часом призначити нових ефективних керівників у ці відомства.



Новим керівником митниці став глава одного з департаментів ДМС Ігор Муратов, а тимчасовим керівником податкової - заступник голови ДПС Михайло Титарчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет Міністрів України на своєму позачерговому засіданні провів низку звільнень.Засідання відбулося у п'ятницю, 24 квітня, - повідомляє Урядовий портал.Уряд звільнив:– Голову Державної митної служби України– Заступника Голови Державної митної служби України– Заступника Голови Державної митної служби України– Заступника Голови Державної митної служби України– Голову Державної податкової служби України– Заступника Голови Державної податкової служби УкраїниКоментуючи ці рішення, Прем’єр-міністр Українивідзначив, що Уряд планує найближчим часом призначити нових ефективних керівників у ці відомства.Новим керівником митниці став глава одного з департаментів ДМС, а тимчасовим керівником податкової - заступник голови ДПС

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