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Кабмін звільнив головних митника та податківця

Кабмін звільнив головних митника та податківця
Кабінет Міністрів України на своєму позачерговому засіданні провів низку звільнень.

Засідання відбулося у п'ятницю, 24 квітня, - повідомляє Урядовий портал.

Уряд звільнив:

– Голову Державної митної служби України Максима Нефьодова;

– Заступника Голови Державної митної служби України Роберта Зелді;

– Заступника Голови Державної митної служби України Сергія Петухова;

– Заступника Голови Державної митної служби України Дениса Шендрика;

– Голову Державної податкової служби України Сергія Верланова;

– Заступника Голови Державної податкової служби України Дмитра Венцковського.

Коментуючи ці рішення, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що Уряд планує найближчим часом призначити нових ефективних керівників у ці відомства.

Новим керівником митниці став глава одного з департаментів ДМС Ігор Муратов, а тимчасовим керівником податкової - заступник голови ДПС Михайло Титарчук.

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Теги: Кабмін, звільнення
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