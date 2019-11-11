Кабмін звільнив головних митника та податківця
Сьогодні, 23:35
Кабінет Міністрів України на своєму позачерговому засіданні провів низку звільнень.
Засідання відбулося у п'ятницю, 24 квітня, - повідомляє Урядовий портал.
Уряд звільнив:
– Голову Державної митної служби України Максима Нефьодова;
– Заступника Голови Державної митної служби України Роберта Зелді;
– Заступника Голови Державної митної служби України Сергія Петухова;
– Заступника Голови Державної митної служби України Дениса Шендрика;
– Голову Державної податкової служби України Сергія Верланова;
– Заступника Голови Державної податкової служби України Дмитра Венцковського.
Коментуючи ці рішення, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що Уряд планує найближчим часом призначити нових ефективних керівників у ці відомства.
Новим керівником митниці став глава одного з департаментів ДМС Ігор Муратов, а тимчасовим керівником податкової - заступник голови ДПС Михайло Титарчук.
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Засідання відбулося у п'ятницю, 24 квітня, - повідомляє Урядовий портал.
Уряд звільнив:
– Голову Державної митної служби України Максима Нефьодова;
– Заступника Голови Державної митної служби України Роберта Зелді;
– Заступника Голови Державної митної служби України Сергія Петухова;
– Заступника Голови Державної митної служби України Дениса Шендрика;
– Голову Державної податкової служби України Сергія Верланова;
– Заступника Голови Державної податкової служби України Дмитра Венцковського.
Коментуючи ці рішення, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що Уряд планує найближчим часом призначити нових ефективних керівників у ці відомства.
Новим керівником митниці став глава одного з департаментів ДМС Ігор Муратов, а тимчасовим керівником податкової - заступник голови ДПС Михайло Титарчук.
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