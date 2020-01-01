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За яких умов медики, які лікують хворих на коронавірус, отримають 300% зарплати

За яких умов медики, які лікують хворих на коронавірус, отримають 300% зарплати
Кабмін визначив порядок додаткових виплат працівникам закладів охорони здоров’я, які лікують хворих на коронавірус, у розмірі до 300% заробітної плати.

Кабінет міністрів України прийняв постанову, що визначає правила та умови, за якими медичні працівники, залучені до боротьби з Covid-19, будуть отримувати підвищені зарплати, а заклади охорони здоров’я - оплату послуг через Національну службу здоров’я, - повідомляє Главком.

Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду 24 квітня.

«Цією постановою ми визначили порядок додаткових виплат працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300% заробітної плати, а також порядок забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами», - прокоментував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, закупівля послуг планується з урахуванням можливості закладів надавати пацієнтам якісну медичну допомогу за такими пакетами:

- стаціонарна допомога пацієнтам з Covid-19;
- екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою та встановленим захворюванням Сovid-19;
- медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що створені для реагування на коронавірусну хворобу Сovid-19;
- стаціонарна медична допомога при Сovid-19, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року.

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Теги: медицина, зарплата, Україна, коронавірус
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