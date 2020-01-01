За яких умов медики, які лікують хворих на коронавірус, отримають 300% зарплати





Кабінет міністрів України прийняв постанову, що визначає правила та умови, за якими медичні працівники, залучені до боротьби з Covid-19, будуть отримувати підвищені зарплати, а заклади охорони здоров’я - оплату послуг через Національну службу здоров’я, - повідомляє



Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду 24 квітня.



«Цією постановою ми визначили порядок додаткових виплат працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300% заробітної плати, а також порядок забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами», - прокоментував міністр охорони здоров’я Максим Степанов.



За його словами, закупівля послуг планується з урахуванням можливості закладів надавати пацієнтам якісну медичну допомогу за такими пакетами:



- стаціонарна допомога пацієнтам з Covid-19;

- екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою та встановленим захворюванням Сovid-19;

- медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що створені для реагування на коронавірусну хворобу Сovid-19;

- стаціонарна медична допомога при Сovid-19, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін визначив порядок додаткових виплат працівникам закладів охорони здоров’я, які лікують хворих на коронавірус, у розмірі до 300% заробітної плати.Кабінет міністрів України прийняв постанову, що визначає правила та умови, за якими медичні працівники, залучені до боротьби з Covid-19, будуть отримувати підвищені зарплати, а заклади охорони здоров’я - оплату послуг через Національну службу здоров’я, - повідомляє Главком Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду 24 квітня.«Цією постановою ми визначили порядок додаткових виплат працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300% заробітної плати, а також порядок забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами», - прокоментував міністр охорони здоров’яЗа його словами, закупівля послуг планується з урахуванням можливості закладів надавати пацієнтам якісну медичну допомогу за такими пакетами:- стаціонарна допомога пацієнтам з Covid-19;- екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою та встановленим захворюванням Сovid-19;- медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що створені для реагування на коронавірусну хворобу Сovid-19;- стаціонарна медична допомога при Сovid-19, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року.

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