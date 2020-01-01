В китайському Ухані вилікували останнього хворого на коронавірус





Про це повідомляє



«Кількість пацієнтів із тяжкою формою COVID-19 у місті Ухань, колишньому епіцентрі епідемії цієї хвороби, звелася до нуля. Останній важкохворий пацієнт із провінції Хубей був виписанийіз уханського госпіталю цієї п’ятниці», - йдеться в повідомленні.



Китайська влада також повідомляє, що нових випадків зараження, як і пацієнтів із підозрою на коронавірус, за останню добу не виявлено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У китайському місті Ухані, який був епіцентром поширення коронавірусу, одужали всі пацієнти з діагнозом COVID-19.Про це повідомляє Укрінформ , посилаючись на китайські ЗМІ та міністерство охорони здоров’я КНР.«Кількість пацієнтів із тяжкою формою COVID-19 у місті Ухань, колишньому епіцентрі епідемії цієї хвороби, звелася до нуля. Останній важкохворий пацієнт із провінції Хубей був виписанийіз уханського госпіталю цієї п’ятниці», - йдеться в повідомленні.Китайська влада також повідомляє, що нових випадків зараження, як і пацієнтів із підозрою на коронавірус, за останню добу не виявлено.

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