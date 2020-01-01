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В китайському Ухані вилікували останнього хворого на коронавірус

В китайському Ухані вилікували останнього хворого на коронавірус
У китайському місті Ухані, який був епіцентром поширення коронавірусу, одужали всі пацієнти з діагнозом COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на китайські ЗМІ та міністерство охорони здоров’я КНР.

«Кількість пацієнтів із тяжкою формою COVID-19 у місті Ухань, колишньому епіцентрі епідемії цієї хвороби, звелася до нуля. Останній важкохворий пацієнт із провінції Хубей був виписанийіз уханського госпіталю цієї п’ятниці», - йдеться в повідомленні.

Китайська влада також повідомляє, що нових випадків зараження, як і пацієнтів із підозрою на коронавірус, за останню добу не виявлено.

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Теги: КНР, коронавірус
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