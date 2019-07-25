Колишній «волинянин» Марко Девіч повідомив про завершення кар`єри





Контракт гравця з азербайджанським клубом "Сабах" закінчився і Девіч не планує переходити в інший клуб, - пише



В ефірі телеканалу "Футбол 1" ексфорвард "Металіста", "Шахтаря" і "Волині" заявив, що більше не бачить себе серед професійних футболістів.



"Скажу відверто: буду закінчувати з футболом, адже контракт з "Сабахом" закінчився. Більше не бачу себе серед професійних футболістів", – заявив Марко.



Футболіст сказав, що хотів би провести прощальний матч у Харкові, де впродовж тривалого періоду виступав за "Металіст".



"Що стосується прощального матчу, то хотів би провести його в Харкові, але, напевно, його не буде. Мабуть, прощальний матч не важливий, адже я багато зробив у футболі – встиг порадувати глядачів, особливо в Харкові", – зазначив Девіч.



Він заявив, що після кар'єри футболіста, можливо, стане тренером або футбольним агентом.



"Ці дві речі поки фігурують в моїх думках. Поки вчуся, є невизначеність в цій сфері", – додав Девіч.



Що відомо про Девіча?



На рахунку 36-річного серба з українським паспортом 7 голів у 35 матчах за збірну України.



Український період кар'єри Девіч розпочав у луцькій "Волині".



Славу Марко здобув у харківському "Металісті", за який забив 98 голів у 222 зустрічах.



Після "Металіста" Девіч виступав за "Шахтар", за який провів усього 16 матчів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній нападник збірної України, "Волині", "Металіста" і "Шахтаря" Марко Девіч заявив, що не буде продовжувати кар'єру професійного футболіста.Контракт гравця з азербайджанським клубом "Сабах" закінчився і Девіч не планує переходити в інший клуб, - пише Спорт24. В ефірі телеканалу "Футбол 1" ексфорвард "Металіста", "Шахтаря" і "Волині" заявив, що більше не бачить себе серед професійних футболістів."Скажу відверто: буду закінчувати з футболом, адже контракт з "Сабахом" закінчився. Більше не бачу себе серед професійних футболістів", – заявив Марко.Футболіст сказав, що хотів би провести прощальний матч у Харкові, де впродовж тривалого періоду виступав за "Металіст"."Що стосується прощального матчу, то хотів би провести його в Харкові, але, напевно, його не буде. Мабуть, прощальний матч не важливий, адже я багато зробив у футболі – встиг порадувати глядачів, особливо в Харкові", – зазначив Девіч.Він заявив, що після кар'єри футболіста, можливо, стане тренером або футбольним агентом."Ці дві речі поки фігурують в моїх думках. Поки вчуся, є невизначеність в цій сфері", – додав Девіч.На рахунку 36-річного серба з українським паспортом 7 голів у 35 матчах за збірну України.Український період кар'єри Девіч розпочав у луцькій "Волині".Славу Марко здобув у харківському "Металісті", за який забив 98 голів у 222 зустрічах.Після "Металіста" Девіч виступав за "Шахтар", за який провів усього 16 матчів.

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