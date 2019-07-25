вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Колишній «волинянин» Марко Девіч повідомив про завершення кар`єри

Колишній «волинянин» Марко Девіч повідомив про завершення кар`єри
Колишній нападник збірної України, "Волині", "Металіста" і "Шахтаря" Марко Девіч заявив, що не буде продовжувати кар'єру професійного футболіста.

Контракт гравця з азербайджанським клубом "Сабах" закінчився і Девіч не планує переходити в інший клуб, - пише Спорт24.

В ефірі телеканалу "Футбол 1" ексфорвард "Металіста", "Шахтаря" і "Волині" заявив, що більше не бачить себе серед професійних футболістів.

"Скажу відверто: буду закінчувати з футболом, адже контракт з "Сабахом" закінчився. Більше не бачу себе серед професійних футболістів", – заявив Марко.

Футболіст сказав, що хотів би провести прощальний матч у Харкові, де впродовж тривалого періоду виступав за "Металіст".

"Що стосується прощального матчу, то хотів би провести його в Харкові, але, напевно, його не буде. Мабуть, прощальний матч не важливий, адже я багато зробив у футболі – встиг порадувати глядачів, особливо в Харкові", – зазначив Девіч.

Він заявив, що після кар'єри футболіста, можливо, стане тренером або футбольним агентом.

"Ці дві речі поки фігурують в моїх думках. Поки вчуся, є невизначеність в цій сфері", – додав Девіч.

Що відомо про Девіча?

На рахунку 36-річного серба з українським паспортом 7 голів у 35 матчах за збірну України.

Український період кар'єри Девіч розпочав у луцькій "Волині".

Славу Марко здобув у харківському "Металісті", за який забив 98 голів у 222 зустрічах.

Після "Металіста" Девіч виступав за "Шахтар", за який провів усього 16 матчів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Марко Девіч, Волинь, спорт, футбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Колишній «волинянин» Марко Девіч повідомив про завершення кар`єри
Сьогодні, 08:18
Голова ОДА вважає, що аграрії врятують Волинь від економічного спаду
Сьогодні, 07:34
Луцька велоспортсменка розповіла, як тренується під час карантину
Сьогодні, 06:12
У волинському виші запустили книжково-карантинний челендж
Сьогодні, 05:11
Як довго українці ще ходитимуть в масках
Сьогодні, 04:26
Схожі новини
Ексгравець «Волині» несподівано покинув європейський клуб Ексгравець «Волині» несподівано покинув європейський клуб
04 січень, 07:46
Колишнього гравця «Волині» та збірної намагалися повернути в Україну Колишнього гравця «Волині» та збірної намагалися повернути в Україну
25 липень, 2019, 06:21
Екс-форвард «Волині» знайшов собі новий клуб Екс-форвард «Волині» знайшов собі новий клуб
08 серпень, 2018, 08:43
«Волинь» програла своєму конкуренту за вихід до УПЛ. ВІДЕО «Волинь» програла своєму конкуренту за вихід до УПЛ. ВІДЕО
12 березень, 02:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Колишній «волинянин» Марко Девіч повідомив про завершення кар`єри
Сьогодні, 08:18
 0
Голова ОДА вважає, що аграрії врятують Волинь від економічного спаду
Сьогодні, 07:34
 0
Луцька велоспортсменка розповіла, як тренується під час карантину
Сьогодні, 06:12
 0
У волинському виші запустили книжково-карантинний челендж
Сьогодні, 05:11
 0
Як довго українці ще ходитимуть в масках
Сьогодні, 04:26
 0
Медіа
відео
1/8