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Луцька велоспортсменка розповіла, як тренується під час карантину

Луцька велоспортсменка розповіла, як тренується під час карантину
Відома українська та волинська велосипедистку Яна Беломоіна розповіла про тонкощі тренувального процесу під час карантину.

Про це йдеться в інтерв’ю луцької спортсменки для Red Bull.

Яна Беломоіна зазначила, що зараз нелегко психологічно переживати ситуацію, яка склалася через пандемію. Зокрема йдеться про невизначеність.

«Складно в плані підготовки, коли ти не розумієш, чи будуть старти в цьому сезоні, чи ні: Олімпіаду перенесли, чемпіонат Європи й світу теж. А ці старти мали пройти на моїх улюблених трасах. Тепер потрібно розумно підтримувати форму, залишатися в тонусі, щоб у будь-який момент бути готовою вийти на старт і показати гарний бій! Та спорт дає мені віру й мотивацію для щоденної роботи», - сказала велосипедистка.

Яна додала, що зважаючи на те, що їй вдалося досягнути хорошої форми, то зараз вона намагається її підтримувати. Спортсменка приділяє багато уваги присіданням, стрибкам, випадам, щоб тримати ноги в тонусі.

«Також обов’язково виконую вправи на спину, руки, прес, бо тіло моє бути повністю сильне: велосипедисти працюють не лише ногами», - розповіла Беломоіна.

Спортсменка каже, що переживати карантин складно перш за все тому, що ніхто не розуміє, чи будуть старти в цьому сезоні, чи ні. Проте, Яна Беломоіна знайшла і плюси в карантині і каже, що тепер має час для вивчення чогось нового. Вона намагається зрозуміти йогу, вивчає нові вправи з фітнес-м’ячем, тренується вдома.

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Теги: Яна Беломоїна, велоспорт
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