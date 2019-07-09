Луцька велоспортсменка розповіла, як тренується під час карантину

Яна Беломоіна розповіла про тонкощі тренувального процесу під час карантину.



Про це йдеться в інтерв’ю луцької спортсменки для



Яна Беломоіна зазначила, що зараз нелегко психологічно переживати ситуацію, яка склалася через пандемію. Зокрема йдеться про невизначеність.



«Складно в плані підготовки, коли ти не розумієш, чи будуть старти в цьому сезоні, чи ні: Олімпіаду перенесли, чемпіонат Європи й світу теж. А ці старти мали пройти на моїх улюблених трасах. Тепер потрібно розумно підтримувати форму, залишатися в тонусі, щоб у будь-який момент бути готовою вийти на старт і показати гарний бій! Та спорт дає мені віру й мотивацію для щоденної роботи», - сказала велосипедистка.



Яна додала, що зважаючи на те, що їй вдалося досягнути хорошої форми, то зараз вона намагається її підтримувати. Спортсменка приділяє багато уваги присіданням, стрибкам, випадам, щоб тримати ноги в тонусі.



«Також обов’язково виконую вправи на спину, руки, прес, бо тіло моє бути повністю сильне: велосипедисти працюють не лише ногами», - розповіла Беломоіна.



Спортсменка каже, що переживати карантин складно перш за все тому, що ніхто не розуміє, чи будуть старти в цьому сезоні, чи ні. Проте, Яна Беломоіна знайшла і плюси в карантині і каже, що тепер має час для вивчення чогось нового. Вона намагається зрозуміти йогу, вивчає нові вправи з фітнес-м’ячем, тренується вдома.

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