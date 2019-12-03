Голова ОДА вважає, що аграрії врятують Волинь від економічного спаду

Голова Волинської ОДАвважає, що пережити економічний спад на Волині допоможуть аграрії.Йдеться у повідомленні на сторінці Волинської ОДА.Як відомо, на Волині триває посівна кампані. Цього року на території області ранніми ярими зерновими культурами засіяли 84 тисячі гектарів угідь. Триває в області посів цукрових буряків, кукурудзи, соняшника та сої.«Останнім часом мені часто задають запитання, як Волинь переживає карантин і чи дуже постраждає економіка області. Тож відповідаю: Волинь – аграрний край, тому, сподіваємось, що нам вдасться уникнути різкого спаду економічних показників, на відміну від промислових областей. За попередніми підрахунками, надходження від податкових платежів за місяць карантину в області зменшились на 50%. Однак це типова ситуація по усіх регіонах і, якщо бути об’єктивним – не лише в Україні» - розповів голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.Керівник Управління агропромислового розвитку Юрій Горбенко зазначає, що посушливі погодні умови обмежили можливість здійснити посів цукрових буряків повністю, сповільнили та відтермінували у часі висівання кукурудзи, соняшника та сої, однак на Волині повністю завершили посів ранніх ярих зернових культур. Засіяно 15 тис. га пшениці, 29 тис. га ячменю, 35 тис. га вівса та 5 тис. га гороху.«Попри дефіцит вологи у ґрунті, станом на сьогодні, в області висіяні цукрові буряки на площі близько 7 тис. га, що становить 70% прогнозованих площ, кукурудзи – 19 тис. га (62 %), соняшника – 21,5 тис. га (67 %) та сої – 7,5 тис. га (20 %). Будемо сподіватися, що посушлива весна – явище тимчасове і нам вдасться отримати гарний урожай», - зазначивЗавершили весняну посівну ярих культур під урожай поточного року у ЗАТ «Агросвіт» Володимир-Волинського району (керівник - Шелепіна Євген Євстахович), СВК «Урожай» Луцького району (керівник – Кулай Євген Олексійович), ФГ «Зоря» Горохівського району (керівник – Сайкевич Степан Адамович).