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Голова ОДА вважає, що аграрії врятують Волинь від економічного спаду

Голова ОДА вважає, що аграрії врятують Волинь від економічного спаду
Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко вважає, що пережити економічний спад на Волині допоможуть аграрії.

Йдеться у повідомленні на сторінці Волинської ОДА.

Як відомо, на Волині триває посівна кампані. Цього року на території області ранніми ярими зерновими культурами засіяли 84 тисячі гектарів угідь. Триває в області посів цукрових буряків, кукурудзи, соняшника та сої.

«Останнім часом мені часто задають запитання, як Волинь переживає карантин і чи дуже постраждає економіка області. Тож відповідаю: Волинь – аграрний край, тому, сподіваємось, що нам вдасться уникнути різкого спаду економічних показників, на відміну від промислових областей. За попередніми підрахунками, надходження від податкових платежів за місяць карантину в області зменшились на 50%. Однак це типова ситуація по усіх регіонах і, якщо бути об’єктивним – не лише в Україні» - розповів голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.

Керівник Управління агропромислового розвитку Юрій Горбенко зазначає, що посушливі погодні умови обмежили можливість здійснити посів цукрових буряків повністю, сповільнили та відтермінували у часі висівання кукурудзи, соняшника та сої, однак на Волині повністю завершили посів ранніх ярих зернових культур. Засіяно 15 тис. га пшениці, 29 тис. га ячменю, 35 тис. га вівса та 5 тис. га гороху.

«Попри дефіцит вологи у ґрунті, станом на сьогодні, в області висіяні цукрові буряки на площі близько 7 тис. га, що становить 70% прогнозованих площ, кукурудзи – 19 тис. га (62 %), соняшника – 21,5 тис. га (67 %) та сої – 7,5 тис. га (20 %). Будемо сподіватися, що посушлива весна – явище тимчасове і нам вдасться отримати гарний урожай», - зазначив Юрій Горбенко.

Завершили весняну посівну ярих культур під урожай поточного року у ЗАТ «Агросвіт» Володимир-Волинського району (керівник - Шелепіна Євген Євстахович), СВК «Урожай» Луцького району (керівник – Кулай Євген Олексійович), ФГ «Зоря» Горохівського району (керівник – Сайкевич Степан Адамович).

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Теги: Волинь, ОДА, Юрій Погуляйко
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