Як довго українці ще ходитимуть в масках





Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, - пише



Зокрема, Степанов назвав коронавірус надсерйозною хворобою, з якою світ ще не стикався.



"Тому дуже великий період часу ми будемо змушені і користуватися масками, і тримати дистанцію, і користуватися дезінфекторами. Тому так, певні обмеження будуть існувати досить тривалий час", - зазначив він.



У той же час міністр підкреслив, що карантин почнуть пом'якшувати, як тільки з'явиться можливість.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через коронавірус в Україні громадяни будуть змушені користуватися масками дуже великий період часу.Про це заявив міністр охорони здоров'я, - пише РБК-Україна Зокрема, Степанов назвав коронавірус надсерйозною хворобою, з якою світ ще не стикався."Тому дуже великий період часу ми будемо змушені і користуватися масками, і тримати дистанцію, і користуватися дезінфекторами. Тому так, певні обмеження будуть існувати досить тривалий час", - зазначив він.У той же час міністр підкреслив, що карантин почнуть пом'якшувати, як тільки з'явиться можливість.

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