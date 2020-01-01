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Як довго українці ще ходитимуть в масках

Як довго українці ще ходитимуть в масках
Через коронавірус в Україні громадяни будуть змушені користуватися масками дуже великий період часу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, - пише РБК-Україна.

Зокрема, Степанов назвав коронавірус надсерйозною хворобою, з якою світ ще не стикався.

"Тому дуже великий період часу ми будемо змушені і користуватися масками, і тримати дистанцію, і користуватися дезінфекторами. Тому так, певні обмеження будуть існувати досить тривалий час", - зазначив він.

У той же час міністр підкреслив, що карантин почнуть пом'якшувати, як тільки з'явиться можливість.

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Теги: Україна, карантин
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