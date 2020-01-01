Як довго українці ще ходитимуть в масках
Сьогодні, 04:26
Через коронавірус в Україні громадяни будуть змушені користуватися масками дуже великий період часу.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, - пише РБК-Україна.
Зокрема, Степанов назвав коронавірус надсерйозною хворобою, з якою світ ще не стикався.
"Тому дуже великий період часу ми будемо змушені і користуватися масками, і тримати дистанцію, і користуватися дезінфекторами. Тому так, певні обмеження будуть існувати досить тривалий час", - зазначив він.
У той же час міністр підкреслив, що карантин почнуть пом'якшувати, як тільки з'явиться можливість.
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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, - пише РБК-Україна.
Зокрема, Степанов назвав коронавірус надсерйозною хворобою, з якою світ ще не стикався.
"Тому дуже великий період часу ми будемо змушені і користуватися масками, і тримати дистанцію, і користуватися дезінфекторами. Тому так, певні обмеження будуть існувати досить тривалий час", - зазначив він.
У той же час міністр підкреслив, що карантин почнуть пом'якшувати, як тільки з'явиться можливість.
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