Під Луцьком зводять новий торговий центр

У селі Рованці, що поблизу Луцька, будують новий торговий центр.Відкриття об’єкту запланували на травень 2020 року. Також проєкт бере участь у Всеукраїнському конкурсі «Ukrainian Urban Awards», про йдеться на сторінці конкурсу у facebook.Ділянка проєктування розташована вздовж об'їзної траси Луцьк-Львів. Основна мета - проэкту створити достойне середовище передмістя обласного центру, а також комфортну зону праці безпосередньо самого закладу.Комплекс торгово-офісних приміщень охоплює: два автономні торгові зали в різних рівнях, супутні технічно-складські приміщення, для обслуговування торгівельних площ, офісні приміщення, які можуть працювати як у складі комплексу, так і в оренді. Комунікаційні зв'язки передбачають незалежне функціонування частин будівлі. Оздоблення будівлі – вентильовані фасади, відповідають сучасним вимогам енергоефективності будівель.Будівля знаходиться на фінальній стадії реалізації. Відкрити об'єкт пообіцяли у травні цього року.