вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Луцьком зводять новий торговий центр

Під Луцьком зводять новий торговий центр
У селі Рованці, що поблизу Луцька, будують новий торговий центр.

Відкриття об’єкту запланували на травень 2020 року. Також проєкт бере участь у Всеукраїнському конкурсі «Ukrainian Urban Awards», про йдеться на сторінці конкурсу у facebook.

Ділянка проєктування розташована вздовж об'їзної траси Луцьк-Львів. Основна мета - проэкту створити достойне середовище передмістя обласного центру, а також комфортну зону праці безпосередньо самого закладу.

Комплекс торгово-офісних приміщень охоплює: два автономні торгові зали в різних рівнях, супутні технічно-складські приміщення, для обслуговування торгівельних площ, офісні приміщення, які можуть працювати як у складі комплексу, так і в оренді. Комунікаційні зв'язки передбачають незалежне функціонування частин будівлі. Оздоблення будівлі – вентильовані фасади, відповідають сучасним вимогам енергоефективності будівель.

Будівля знаходиться на фінальній стадії реалізації. Відкрити об'єкт пообіцяли у травні цього року.
Під Луцьком зводять новий торговий центр
Під Луцьком зводять новий торговий центр
Під Луцьком зводять новий торговий центр

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: торговий центр, Рованці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Банду, яка у Голобах серед ночі пограбувала «Нову пошту», взяли під варту
Сьогодні, 16:15
Майже 9 тисяч волинян не мають права виходити з дому через карантин
Сьогодні, 16:10
Під Луцьком зводять новий торговий центр
Сьогодні, 15:44
На Волині впіймали крадія лісу
Сьогодні, 15:11
Волинь отримала допомогу на кілька мільйонів для боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 15:02
Схожі новини
Поблизу Луцька зіткнулися 3 автомобілі. ФОТО Поблизу Луцька зіткнулися 3 автомобілі. ФОТО
02 квітень, 18:52
У селі під Луцьком біля житлових будинків горіла трава. ФОТО У селі під Луцьком біля житлових будинків горіла трава. ФОТО
26 березень, 13:41
Поблизу Луцька мікроавтобус на смерть збив бабусю Поблизу Луцька мікроавтобус на смерть збив бабусю
09 березень, 22:43
У дитбудинок – сухий басейн: учні села Рованці зробили сюрприз малечі важкої долі У дитбудинок – сухий басейн: учні села Рованці зробили сюрприз малечі важкої долі
25 січень, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коровайниця та вишивальниця з Волині поділилися своїми рецептами щастя
Сьогодні, 16:45
 0
Банду, яка у Голобах серед ночі пограбувала «Нову пошту», взяли під варту
Сьогодні, 16:15
 0
Майже 9 тисяч волинян не мають права виходити з дому через карантин
Сьогодні, 16:10
 0
Під Луцьком зводять новий торговий центр
Сьогодні, 15:44
 0
На Волині впіймали крадія лісу
Сьогодні, 15:11
 0
Медіа
відео
1/8