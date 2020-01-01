Під Луцьком зводять новий торговий центр
Сьогодні, 15:44
У селі Рованці, що поблизу Луцька, будують новий торговий центр.
Відкриття об’єкту запланували на травень 2020 року. Також проєкт бере участь у Всеукраїнському конкурсі «Ukrainian Urban Awards», про йдеться на сторінці конкурсу у facebook.
Ділянка проєктування розташована вздовж об'їзної траси Луцьк-Львів. Основна мета - проэкту створити достойне середовище передмістя обласного центру, а також комфортну зону праці безпосередньо самого закладу.
Комплекс торгово-офісних приміщень охоплює: два автономні торгові зали в різних рівнях, супутні технічно-складські приміщення, для обслуговування торгівельних площ, офісні приміщення, які можуть працювати як у складі комплексу, так і в оренді. Комунікаційні зв'язки передбачають незалежне функціонування частин будівлі. Оздоблення будівлі – вентильовані фасади, відповідають сучасним вимогам енергоефективності будівель.
Будівля знаходиться на фінальній стадії реалізації. Відкрити об'єкт пообіцяли у травні цього року.
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Відкриття об’єкту запланували на травень 2020 року. Також проєкт бере участь у Всеукраїнському конкурсі «Ukrainian Urban Awards», про йдеться на сторінці конкурсу у facebook.
Ділянка проєктування розташована вздовж об'їзної траси Луцьк-Львів. Основна мета - проэкту створити достойне середовище передмістя обласного центру, а також комфортну зону праці безпосередньо самого закладу.
Комплекс торгово-офісних приміщень охоплює: два автономні торгові зали в різних рівнях, супутні технічно-складські приміщення, для обслуговування торгівельних площ, офісні приміщення, які можуть працювати як у складі комплексу, так і в оренді. Комунікаційні зв'язки передбачають незалежне функціонування частин будівлі. Оздоблення будівлі – вентильовані фасади, відповідають сучасним вимогам енергоефективності будівель.
Будівля знаходиться на фінальній стадії реалізації. Відкрити об'єкт пообіцяли у травні цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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