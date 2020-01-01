Майже 9 тисяч волинян не мають права виходити з дому через карантин





Про це у відповідь на запит



З них 1612 людей – це ті, які контактували з хворими та 7257 – ті, які повернулись з-за кордону.



Нагадаємо, з 1 квітня в Україні обов’язкова обсервація для людей, які повертаються з-за кордону. Однак більшість волинян від неї відмовляються. Станом на 22 квітня в області



Щодо майже 9 тисяч людей на самоізоляції, то за ними стежить поліція.



«Контроль за дотриманням самоізоляції забезпечується працівниками поліції, як за місцем проживання, так і нарядами шляхом патрулювання громадських місць та контрольно-пропускних пунктів на в’їздах та виїздах області», - йдеться у відповіді на запит.



На жаль, у прес-службі поліції не змогли повідомити, як саме і як часто правоохоронці перевіряють, чи не покидали свої оселі ті, хто мусять дотримуватись самоізоляції.



«Поліцейські постійно і систематично перевіряють, чи волиняни вдома. За день поліцейський може декілька разів перевірити, а може – раз», - сказав працівник прес-служби Олег Плазовський.



Наразі зафіксували 11 порушень режиму самоізоляції: смт. Шацьк - 2, с. Плоске, с. Пульмо, с. Хрипськ Шацького району, с. Красів Горохівського району, м. Володимир-Волинський, с. Ласків Володимир – Волинського району, с. Лежниця Іваничівського району, с. Кисилин Локачинського району, а також с. Оріховиця Ужгородського району Закарпатської області (чоловік виїхав з Закарпаття і намагався перетнути кордон з Білоруссю на Волині) – по 1.



Ці люди отримали адміністративні протоколи за порушення карантину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині станом на 22 квітня – 8869 людей, які повинні дотримуватись самоізоляції та не виходити з дому навіть до магазину.Про це у відповідь на запит «Першого» зазначили в Головному управлінні Нацполіції у Волинській області.З них 1612 людей – це ті, які контактували з хворими та 7257 – ті, які повернулись з-за кордону.Нагадаємо, з 1 квітня в Україні обов’язкова обсервація для людей, які повертаються з-за кордону. Однак більшість волинян від неї відмовляються. Станом на 22 квітня в області лише 11 людей перебували на обсервації Щодо майже 9 тисяч людей на самоізоляції, то за ними стежить поліція.«Контроль за дотриманням самоізоляції забезпечується працівниками поліції, як за місцем проживання, так і нарядами шляхом патрулювання громадських місць та контрольно-пропускних пунктів на в’їздах та виїздах області», - йдеться у відповіді на запит.На жаль, у прес-службі поліції не змогли повідомити, як саме і як часто правоохоронці перевіряють, чи не покидали свої оселі ті, хто мусять дотримуватись самоізоляції.«Поліцейські постійно і систематично перевіряють, чи волиняни вдома. За день поліцейський може декілька разів перевірити, а може – раз», - сказав працівник прес-служби Олег Плазовський.Наразі зафіксували 11 порушень режиму самоізоляції: смт. Шацьк - 2, с. Плоске, с. Пульмо, с. Хрипськ Шацького району, с. Красів Горохівського району, м. Володимир-Волинський, с. Ласків Володимир – Волинського району, с. Лежниця Іваничівського району, с. Кисилин Локачинського району, а також с. Оріховиця Ужгородського району Закарпатської області (чоловік виїхав з Закарпаття і намагався перетнути кордон з Білоруссю на Волині) – по 1.Ці люди отримали адміністративні протоколи за порушення карантину.

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