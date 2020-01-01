Чи залежить схуднення від метаболізму: лікар Валіхновський розвіяв декілька міфів

Хірург з Волинівідповів на найпоширеніші питання стосовно процесу метаболізму в організмі.Про це йдеться на його сторінці у facebook.Ви неодноразово чули, що часте вживання їжі маленькими порціями може допомогти вам пришвидшити обмін речовин. Дослідження встановили, що частота прийомів їжі не впливає на швидкість обміну речовин та не призводять до зниження рівня ваги. Цей процес також абсолютно не залежить від калорійності їжі. Якість метаболізму залежить від повноцінності харчування (достатньої кількості білків, жирів, вуглеводів та вітамінів).У жінок метаболізм повільніший, ніж у чоловіків. Жінки мають тенденцію до пропорційно меншого об’єму м'язів. У чоловіків більше тестостерону, тому їхнє тіло схильне до набору набагато більшої м’язової маси. Це є причиною того, що чоловіки спалюють більше калорій.Часто говорять, що від метаболізму залежить ваше схуднення. Правда ж полягає в тому, що метаболізм є одним із компонентів вашої ваги, але це не єдиний фактор. Генетика, розлади харчової поведінки, депресія, дефіцит сну, гормональний фон - саме це ключові фактори, які впливають на стан ваги. Низький рівень метаболізму рідко впливає на збільшення ваги, а зв'язок між пришвидшенням метаболізму та успішною втратою ваги не доведений.І хоча метаболізм не впливає на стан ваги, він відіграє ключову роль в процесах регенерації та оновлення. Волосся, нігті, шкіра - їх клітини живуть надзвичайно мало, а отже потребують швидкого оновлення. Саме тому низький метаболізм, є причиною випадіння волосся, поганого стану нігтів і повільного загоєння ран.Метаболізм сповільнюється з віком. З віком люди починають втрачати м’язову масу, саме це є причиною зниження швидкості обміну речовин. Навіть помірна кількість фізичних вправ забезпечує збереження м'язової маси, а отже нормального рівня метаболізму.