Хто і за скільки возить луцьких медиків на роботу в період карантину





Такі дані розміщені на порталі публічних закупівель Prozorro та порталі використання публічних коштів.



Найбільше на довезення працівників за місяць карантину і відсутності громадського транспорту витратила Луцька міська клінічна лікарня. За послуги перевезення заклад заплатив більше 158 тисяч гривень. Для довезення працівників лікарня уклала договір з підприємцем Макарчуком Миколою Петровичем і станом на 21 квітня підприємцю за транспортні послуги вже заплатили 158 220 гривень.



Трішки менше витратила на довезення Волинська обласна клінічна лікарня, яка заплатила за ці послуги 155 тисяч гривень. Лікарня уклала договори із чотирма перевізниками: договір на послуги з перевезення з підприємцем Тимощуком Миколою Степановичем, договір із підприємцем Черняком Петром Климовичем, із перевізником Макарчуком Миколою Петровичем, а також договір із Луцьким підприємством електротранспорту.



За даними порталу Є-дата лікарня найбільше заплатила Луцькому підприємству електротранспорту – 97 078,30 гривень. Миколі Тимощуку перераховано 51 273,45 гривень. Перевізник Макарчук Микола Петрович отримав 7020,00 гривень. Загалом за перевезення працівників обласна лікарня уже витратила 155 371, 75 гривень.



Волинська інфекційна лікарня витратила на довезення працівників 92 291,40 гривень. Послуги замовили у підприємця Кубового Богдана Анатолійовича, з яким уклали відповідний договір.



Найменше на послуги із довезення витратилось Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання — 85 463,49 гривень. Лікарня залучила декілька перевізників: уклала договір із Федік Лідією Григорівною, Коровіцьким Анатолієм Леонідовичем, Михалюком Юрієм Петровичем та Приходько Наталією Володимирівною, а також із відділом освіти молоді та спорту Гіркополонківської сільської ради.



За даними порталу Є-дата медичне об’єднання оплатило за послуги довезення працівників: Анатолію Коровіцькому — 57 699,21 гривень, відділу освіти і молоді і спорту Гіркополонківської сільської ради — 11 129,04 гривень та підприємиці Лідії Федік — 2050,92 гривень, Юрію Михайлюку — 14 584,32 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На довезення луцьких медиків на роботу вже витратили майже 500 тисяч гривень. Найбільше заплатили за довіз працівників Луцької міської та Волинської обласної клінічних лікарень.Такі дані розміщені на порталі публічних закупівель Prozorro та порталі використання публічних коштів. «Сила правди» проаналізувала витрати лікувальних закладів на довіз медпрацівників за період із початку карантину до 21 квітня.Найбільше на довезення працівників за місяць карантину і відсутності громадського транспорту витратила Луцька міська клінічна лікарня. За послуги перевезення заклад заплатив більше 158 тисяч гривень. Для довезення працівників лікарня уклала договір з підприємцем Макарчуком Миколою Петровичем і станом на 21 квітня підприємцю за транспортні послуги вже заплатили 158 220 гривень.Трішки менше витратила на довезення Волинська обласна клінічна лікарня, яка заплатила за ці послуги 155 тисяч гривень. Лікарня уклала договори із чотирма перевізниками: договір на послуги з перевезення з підприємцем Тимощуком Миколою Степановичем, договір із підприємцем Черняком Петром Климовичем, із перевізником Макарчуком Миколою Петровичем, а також договір із Луцьким підприємством електротранспорту.За даними порталу Є-дата лікарня найбільше заплатила Луцькому підприємству електротранспорту – 97 078,30 гривень. Миколі Тимощуку перераховано 51 273,45 гривень. Перевізник Макарчук Микола Петрович отримав 7020,00 гривень. Загалом за перевезення працівників обласна лікарня уже витратила 155 371, 75 гривень.Волинська інфекційна лікарня витратила на довезення працівників 92 291,40 гривень. Послуги замовили у підприємця Кубового Богдана Анатолійовича, з яким уклали відповідний договір.Найменше на послуги із довезення витратилось Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання — 85 463,49 гривень. Лікарня залучила декілька перевізників: уклала договір із Федік Лідією Григорівною, Коровіцьким Анатолієм Леонідовичем, Михалюком Юрієм Петровичем та Приходько Наталією Володимирівною, а також із відділом освіти молоді та спорту Гіркополонківської сільської ради.За даними порталу Є-дата медичне об’єднання оплатило за послуги довезення працівників: Анатолію Коровіцькому — 57 699,21 гривень, відділу освіти і молоді і спорту Гіркополонківської сільської ради — 11 129,04 гривень та підприємиці Лідії Федік — 2050,92 гривень, Юрію Михайлюку — 14 584,32 гривні.

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