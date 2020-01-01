На двох луцьких вулицях – купи сміття

У Луцьку на оглядовому майданчику, що на Гірській, а також на вулиці Карбишева люди залишили після себе багато сміття.Про це йдеться на сторінці Vysoko.ua.Майданчик на вулиці Гірській - недоглянутий. Окрім того, навкруги нього - смітник і сміття.Друга ділянка – шматок вулиці Карбишева поблизу гаражного кооперативу "Північний-1". З'єднує мікрорайон Гуща і липинську окружну. Узбіччя вулиці перетворили в смітник. Все завалене будівельними відходами.