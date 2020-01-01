На двох луцьких вулицях – купи сміття
Сьогодні, 17:52
У Луцьку на оглядовому майданчику, що на Гірській, а також на вулиці Карбишева люди залишили після себе багато сміття.
Про це йдеться на сторінці Vysoko.ua.
Майданчик на вулиці Гірській - недоглянутий. Окрім того, навкруги нього - смітник і сміття.
Друга ділянка – шматок вулиці Карбишева поблизу гаражного кооперативу "Північний-1". З'єднує мікрорайон Гуща і липинську окружну. Узбіччя вулиці перетворили в смітник. Все завалене будівельними відходами.
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Про це йдеться на сторінці Vysoko.ua.
Майданчик на вулиці Гірській - недоглянутий. Окрім того, навкруги нього - смітник і сміття.
Друга ділянка – шматок вулиці Карбишева поблизу гаражного кооперативу "Північний-1". З'єднує мікрорайон Гуща і липинську окружну. Узбіччя вулиці перетворили в смітник. Все завалене будівельними відходами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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На двох луцьких вулицях – купи сміття
Сьогодні, 17:52