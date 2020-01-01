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У луцькому парку відремонтують дамбу і облаштують доріжку для бігунів

У луцькому парку відремонтують дамбу і облаштують доріжку для бігунів
Дамбу, що пролягає вздовж річки Стир у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, відремонтують.

Про це повідомив радник мера Ігор Поліщук.

Протяжність ремонту - від вулиці Замкової до СК Спартак (ДЮСШ №3).

За словами радника мера, вздовж дамби буде поліуретанове напилення для зручності бігунів та велосипедистів. Окрім того, тут встановлять сучасне освітлення.

Обійдуться такі роботи у 3,5 мільйона гривень.

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Теги: ремонт, дамба, Луцьк
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Коментарі 2
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Ідея супер...АЛЕ!!! Є нагальніша потреба яка потребує негайного вирішення!!!
І це постійна зловонія яка накриває Луцьк!!!
Бігати коли смердить навіть по персидському ковру буде не в кайф.
Так що візьміть всі гроші які ви плануєте роздіребанити на бруківкових ремонтах і відремонтуйте очисні в Луцьку!!!
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Я розумію, що "владі з нульовою легітимністю" нічого втрачати, але мислю, що поліуретан трохи не на часі. Як і дамбі ще нічого не бракує...
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