У луцькому парку відремонтують дамбу і облаштують доріжку для бігунів





Про це повідомив радник мера Ігор Поліщук.



Протяжність ремонту - від вулиці Замкової до СК Спартак (ДЮСШ №3).



За словами радника мера, вздовж дамби буде поліуретанове напилення для зручності бігунів та велосипедистів. Окрім того, тут встановлять сучасне освітлення.



Обійдуться такі роботи у 3,5 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дамбу, що пролягає вздовж річки Стир у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, відремонтують.Про це повідомив радник мераПротяжність ремонту - від вулиці Замкової до СК Спартак (ДЮСШ №3).За словами радника мера, вздовж дамби буде поліуретанове напилення для зручності бігунів та велосипедистів. Окрім того, тут встановлять сучасне освітлення.Обійдуться такі роботи у 3,5 мільйона гривень.

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