У луцькому парку відремонтують дамбу і облаштують доріжку для бігунів
Сьогодні, 17:11
Дамбу, що пролягає вздовж річки Стир у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, відремонтують.
Про це повідомив радник мера Ігор Поліщук.
Протяжність ремонту - від вулиці Замкової до СК Спартак (ДЮСШ №3).
За словами радника мера, вздовж дамби буде поліуретанове напилення для зручності бігунів та велосипедистів. Окрім того, тут встановлять сучасне освітлення.
Обійдуться такі роботи у 3,5 мільйона гривень.
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Про це повідомив радник мера Ігор Поліщук.
Протяжність ремонту - від вулиці Замкової до СК Спартак (ДЮСШ №3).
За словами радника мера, вздовж дамби буде поліуретанове напилення для зручності бігунів та велосипедистів. Окрім того, тут встановлять сучасне освітлення.
Обійдуться такі роботи у 3,5 мільйона гривень.
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Коментарі 2
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На двох луцьких вулицях – купи сміття
Сьогодні, 17:52
У луцькому парку відремонтують дамбу і облаштують доріжку для бігунів
Сьогодні, 17:11
І це постійна зловонія яка накриває Луцьк!!!
Бігати коли смердить навіть по персидському ковру буде не в кайф.
Так що візьміть всі гроші які ви плануєте роздіребанити на бруківкових ремонтах і відремонтуйте очисні в Луцьку!!!