В Україні зафіксували 8125 випадків коронавірусу, на Волині – 212

В Україні зафіксували 8125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 квітня в Україні 8125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксували 478 нових випадків.Наразі коронавірусну хворобу виявили:Вінницька область — 377 випадків;Волинська область — 212 випадки;Дніпропетровська область — 240 випадків;Донецька область — 27 випадків;Житомирська область — 337 випадків;Закарпатська область — 286 випадків;Запорізька область — 171 випадок;Івано-Франківська область — 700 випадків;Кіровоградська область — 306 випадків;м. Київ — 1159 випадків;Київська область — 519 випадків;Львівська область — 317 випадків;Луганська область — 28 випадків;Миколаївська область — 103 випадки;Одеська область — 183 випадки;Полтавська область — 169 випадків;Рівненська область — 483 випадки;Сумська область — 94 випадки;Тернопільська область — 565 випадків;Харківська область — 125 випадків;Херсонська область — 79 випадків;Хмельницька область — 66 випадків;Чернівецька область — 1308 випадків;Черкаська область — 249 випадків;Чернігівська область — 22 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Станом на ранок 25 квітня 2020 року до надійшло 1451 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 23969 повідомлень про підозру на COVID-19.