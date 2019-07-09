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Пожежі в Чорнобилі: на Волині виміряли рівень радіації

Пожежі в Чорнобилі: на Волині виміряли рівень радіації
В зв’язку з горінням торф’яників в зоні відчуження Чорнобильської АЕС та на території обов’язкового відселення, на Волині щоденно проводять вимірювання потужності експозиційної дози на контрольних майданчиках області.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Як показали результати досліджень радіаційний фон в області не перевищував природних фонових значень.

м. Луцьк — 12,3 мкР/год

м. Горохів — 12 мкР/год

м. Камінь-Каширський – 12 мкР/год

м. Ковель — 11 мкР/год

смт. Любешів – 11 мкР/год

смт. Маневичі – 12 мкР/год

м. Любомль – 11 мкР/год

м. Нововолинськ – 11 мкР/год

смт. Стара Вижва – 10 мкР/год.

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Теги: радіація, Волинь
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