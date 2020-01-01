Припутні і карантин: луцький фотограф опублікував зворушливі світлини
Сьогодні, 18:12
Луцький фотограф Віктор Петрук "вполював" припутнів під час карантину.
Світлинами він поділився на своїй сторінці у facebook.
"Припутні. Карантин. Вікно.
Здавалося б що може поєднувати ці три слова. Коротка історія в кількох фотографіях і часовим проміжком в три тижні. Позитивні емоції. Спостереження. Фото. Але... Ця історія з сумним кінцем. На вербну неділю гніздо під вечір спорожніло...
p.s. Можливо історія матиме продовження. На Великдень у гнізда з'явились нові власники", - підписав роботи фотограф.
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Світлинами він поділився на своїй сторінці у facebook.
"Припутні. Карантин. Вікно.
Здавалося б що може поєднувати ці три слова. Коротка історія в кількох фотографіях і часовим проміжком в три тижні. Позитивні емоції. Спостереження. Фото. Але... Ця історія з сумним кінцем. На вербну неділю гніздо під вечір спорожніло...
p.s. Можливо історія матиме продовження. На Великдень у гнізда з'явились нові власники", - підписав роботи фотограф.
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