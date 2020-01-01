Припутні і карантин: луцький фотограф опублікував зворушливі світлини

Луцький фотограф"вполював" припутнів під час карантину.Світлинами він поділився на своїй сторінці у facebook."Припутні. Карантин. Вікно.Здавалося б що може поєднувати ці три слова. Коротка історія в кількох фотографіях і часовим проміжком в три тижні. Позитивні емоції. Спостереження. Фото. Але... Ця історія з сумним кінцем. На вербну неділю гніздо під вечір спорожніло...p.s. Можливо історія матиме продовження. На Великдень у гнізда з'явились нові власники", - підписав роботи фотограф.