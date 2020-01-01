Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 квітня
Сьогодні, 10:01
За даними Волинського обласного лабораторного центру, станом на 10.00 25 квітня в області зареєстрували 212 випадків COVID-19.
Одужало 40 осіб. П'ять випадків хвороби завершились летально, інформує ОДА.
За останню добу зареєстрували 9 нових випадків COVID-19: Ковельський район (4), м.Луцьк (3), Старовижівський район (2). 14 осіб одужало. Одна особа померла (м.Нововолинськ).
Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 60 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Старовижівський район – 41 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• м. Нововолинськ – 38 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Ковельський район – 16 випадків;
• Горохівський район – 13 випадків;
• Ківерцівський район – 13 випадків;
• Володимир-Волинський район – 9 випадків;
• Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Іваничівський район – 5 випадків;
• Камінь-Каширський район – 3 випадки;
• Рожищенський район – 3 випадки;
• Маневицький район – 2 випадки;
• Шацький район – 1 випадок;
• Ратнівський район – 1 випадок.
За попередню добу надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 1555 осіб.
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Одужало 40 осіб. П'ять випадків хвороби завершились летально, інформує ОДА.
За останню добу зареєстрували 9 нових випадків COVID-19: Ковельський район (4), м.Луцьк (3), Старовижівський район (2). 14 осіб одужало. Одна особа померла (м.Нововолинськ).
Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
• м. Луцьк – 60 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Старовижівський район – 41 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• м. Нововолинськ – 38 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Ковельський район – 16 випадків;
• Горохівський район – 13 випадків;
• Ківерцівський район – 13 випадків;
• Володимир-Волинський район – 9 випадків;
• Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Іваничівський район – 5 випадків;
• Камінь-Каширський район – 3 випадки;
• Рожищенський район – 3 випадки;
• Маневицький район – 2 випадки;
• Шацький район – 1 випадок;
• Ратнівський район – 1 випадок.
За попередню добу надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 1555 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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