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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 квітня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 квітня
За даними Волинського обласного лабораторного центру, станом на 10.00 25 квітня в області зареєстрували 212 випадків COVID-19.

Одужало 40 осіб. П'ять випадків хвороби завершились летально, інформує ОДА.

За останню добу зареєстрували 9 нових випадків COVID-19: Ковельський район (4), м.Луцьк (3), Старовижівський район (2). 14 осіб одужало. Одна особа померла (м.Нововолинськ).

Загалом за весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 60 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Старовижівський район – 41 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• м. Нововолинськ – 38 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Ковельський район – 16 випадків;
• Горохівський район – 13 випадків;
• Ківерцівський район – 13 випадків;
• Володимир-Волинський район – 9 випадків;
• Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Іваничівський район – 5 випадків;
• Камінь-Каширський район – 3 випадки;
• Рожищенський район – 3 випадки;
• Маневицький район – 2 випадки;
• Шацький район – 1 випадок;
• Ратнівський район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 1555 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь
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