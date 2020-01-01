Продавець без маски і розпивання спиртного: у магазині на Волині виявили порушників карантину





Про це йдеться на сторінці Національних дружин Волині у facebook.



Рейд щодо виявлення порушень провели 24 квітня. В одному з магазинів міста продавець була без маски і біля магазину невідомі особи розпивали спиртні напої.



На місце викликали поліцію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище виявили порушення карантинних правил.Про це йдеться на сторінці Національних дружин Волині у facebook.Рейд щодо виявлення порушень провели 24 квітня. В одному з магазинів міста продавець була без маски і біля магазину невідомі особи розпивали спиртні напої.На місце викликали поліцію.

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