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Продавець без маски і розпивання спиртного: у магазині на Волині виявили порушників карантину

Продавець без маски і розпивання спиртного: у магазині на Волині виявили порушників карантину
У місті Рожище виявили порушення карантинних правил.

Про це йдеться на сторінці Національних дружин Волині у facebook.

Рейд щодо виявлення порушень провели 24 квітня. В одному з магазинів міста продавець була без маски і біля магазину невідомі особи розпивали спиртні напої.

На місце викликали поліцію.


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Теги: карантин, порушення
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Коментарі 1
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Свині в чистішому хліві живуть ніж ці підприємці .Лишити ліцензії за таке паскудство .
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