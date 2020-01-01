Продавець без маски і розпивання спиртного: у магазині на Волині виявили порушників карантину
Сьогодні, 11:15
У місті Рожище виявили порушення карантинних правил.
Про це йдеться на сторінці Національних дружин Волині у facebook.
Рейд щодо виявлення порушень провели 24 квітня. В одному з магазинів міста продавець була без маски і біля магазину невідомі особи розпивали спиртні напої.
На місце викликали поліцію.
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Про це йдеться на сторінці Національних дружин Волині у facebook.
Рейд щодо виявлення порушень провели 24 квітня. В одному з магазинів міста продавець була без маски і біля магазину невідомі особи розпивали спиртні напої.
На місце викликали поліцію.
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Коментарі 1
Свині в чистішому хліві живуть ніж ці підприємці .Лишити ліцензії за таке паскудство .
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