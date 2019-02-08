Володимир-Волинські лісівники зайнялися розведенням фазанів. ФОТО, ВІДЕО

Фазан королівський, лимонний, алмазний, золотий – всі перераховані види можна побачити в Устилузькому лісництві ДП «Володимир-Волинське ЛМГ».Місцеві лісівники віднедавна взялися за розведення цих птахів, повідомляє ВОУЛМГ.Практика для волинських лісогосподарських підприємств не нова. Фазанів уже давно вирощують у вольєрах і неодноразово випускали на волю у Ківерцівському, Горохівському, Маневицькому районах.– Птахи у нас почуваються досить комфортно. Підтвердженням є те, що вже розпочали кладку яєць. Загалом умови Волині для цього виду цілком прийнятні. Про це свідчить досвід колег, які спостерігають за фазанами, випущеними на волю у минулі весни та восени. Бояться птахи лише багатосніжних зим, тому що тоді не можуть знайти собі харчі. А зважаючи на те, які зараз волинські зими, така проблема їм точно не загрожує. Хіба ще залишаються в зоні ризику через людський фактор – браконьєрство та випалювання трави, де фазани гніздяться, – розповідає головний лісничий ДП «Володимир-Волинське ЛМГ»І хоча біля птахів треба добре напрацюватися, така робота в радість, каже лісничий Устилузького лісництва. Тому що ніщо не приносить більшого задоволення, ніж спілкування з природою, в тому числі з птахами та тваринами. Це підтвердить кожен, хто має своїх улюбленців.