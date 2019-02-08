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Володимир-Волинські лісівники зайнялися розведенням фазанів. ФОТО, ВІДЕО

Володимир-Волинські лісівники зайнялися розведенням фазанів. ФОТО, ВІДЕО
Фазан королівський, лимонний, алмазний, золотий – всі перераховані види можна побачити в Устилузькому лісництві ДП «Володимир-Волинське ЛМГ».

Місцеві лісівники віднедавна взялися за розведення цих птахів, повідомляє ВОУЛМГ.

Практика для волинських лісогосподарських підприємств не нова. Фазанів уже давно вирощують у вольєрах і неодноразово випускали на волю у Ківерцівському, Горохівському, Маневицькому районах.

– Птахи у нас почуваються досить комфортно. Підтвердженням є те, що вже розпочали кладку яєць. Загалом умови Волині для цього виду цілком прийнятні. Про це свідчить досвід колег, які спостерігають за фазанами, випущеними на волю у минулі весни та восени. Бояться птахи лише багатосніжних зим, тому що тоді не можуть знайти собі харчі. А зважаючи на те, які зараз волинські зими, така проблема їм точно не загрожує. Хіба ще залишаються в зоні ризику через людський фактор – браконьєрство та випалювання трави, де фазани гніздяться, – розповідає головний лісничий ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» Наталія Козій.

І хоча біля птахів треба добре напрацюватися, така робота в радість, каже лісничий Устилузького лісництва Микола Єдинак. Тому що ніщо не приносить більшого задоволення, ніж спілкування з природою, в тому числі з птахами та тваринами. Це підтвердить кожен, хто має своїх улюбленців.


Володимир-Волинські лісівники зайнялися розведенням фазанів. ФОТО, ВІДЕО
Володимир-Волинські лісівники зайнялися розведенням фазанів. ФОТО, ВІДЕО
Володимир-Волинські лісівники зайнялися розведенням фазанів. ФОТО, ВІДЕО
Володимир-Волинські лісівники зайнялися розведенням фазанів. ФОТО, ВІДЕО

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Теги: лісники, природа, фазани
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