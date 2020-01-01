Instagram через пандемію пришвидшив розробку маркування акаунтів померлих користувачів





Про це речниця Instagram Ліза Креншоу розповіла BuzzFeed News, передає



У соцмережі й раніше повідомляли, що працюють над такою функцією, проте через епідемію коронавірусу Instagram пришвидшив роботу.



«Ми працюємо над цими оновленнями вже певний час, але зараз, зокрема через COVID-19, ми прискорилися, щоб підтримати нашу спільноту у важкий час», — пояснила речниця.



Нова функція дозволить зберегти профіль, але з позначкою Remembering під імʼям користувача. Втім, коли саме така функція буде доступна невідомо.



Наразі служба підтримки Instagram зазначає, що профіль померлої людини зовнішньо жодним чином не відрізнятиметься від інших профілів. Втім, в акаунт померлої людини не можна зайти, він залишиться в тому ж вигляді, в якому його залишив власник. Водночас такий профіль не показуватиметься у розділі «Цікаво».



Для того, щоб позначити профіль померлої людини, Instagram потрібно надати свідоцтво про смерть. Крім того, родичі можуть попросити видалити акаунт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Instagram прискорив роботу над маркуванням акаунтів померлих користувачів.Про це речниця Instagramрозповіла BuzzFeed News, передає Громадське У соцмережі й раніше повідомляли, що працюють над такою функцією, проте через епідемію коронавірусу Instagram пришвидшив роботу.«Ми працюємо над цими оновленнями вже певний час, але зараз, зокрема через COVID-19, ми прискорилися, щоб підтримати нашу спільноту у важкий час», — пояснила речниця.Нова функція дозволить зберегти профіль, але з позначкою Remembering під імʼям користувача. Втім, коли саме така функція буде доступна невідомо.Наразі служба підтримки Instagram зазначає, що профіль померлої людини зовнішньо жодним чином не відрізнятиметься від інших профілів. Втім, в акаунт померлої людини не можна зайти, він залишиться в тому ж вигляді, в якому його залишив власник. Водночас такий профіль не показуватиметься у розділі «Цікаво».Для того, щоб позначити профіль померлої людини, Instagram потрібно надати свідоцтво про смерть. Крім того, родичі можуть попросити видалити акаунт.

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