вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Старій Вижівці запрацювали контрольно-пропускні пункти

У Старій Вижівці запрацювали контрольно-пропускні пункти
Аби обмежити поширення на території району коронавірусної хвороби на виїздах та в’їздах зі Старої Вижівки від 08.00 25 квітня функціонують 4 контрольно-пропускні пункти.

На пунктах працюють співробітники поліції, ДСНС та медичні працівники, інформує РДА.

Поліцейські забезпечують охорону публічного порядку та роз’яснюють людям карантинні вимоги та обмеження, яких необхідно дотримуватись. Усім подорожнім рекомендують залишатися вдома й обмежити без нагальної потреби свої поїздки.

Медики перевіряють водіїв та пасажирів на наявність ознак респіраторних захворювань та безконтактно вимірюють температуру.

У разі виявлення ознак захворювання на коронавірус людей будуть направляти до спеціалізованих медичних закладів із дотриманням санітарно-медичних вимог.
У Старій Вижівці запрацювали контрольно-пропускні пункти
У Старій Вижівці запрацювали контрольно-пропускні пункти

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Стара Вижівка, КПП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Старій Вижівці запрацювали контрольно-пропускні пункти
Сьогодні, 10:35
Вивчився на електрика, був артилеристом і вступав на стоматолога: Михаїл розповів про свій шлях до церкви
Сьогодні, 10:18
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 квітня
Сьогодні, 10:01
Пожежі в Чорнобилі: на Волині виміряли рівень радіації
Сьогодні, 09:45
В Україні зафіксували 8125 випадків коронавірусу, на Волині – 212
Сьогодні, 09:22
Схожі новини
Оновили список локацій карантинних контрольно-пропускних пунктів на Волині. ПЕРЕЛІК Оновили список локацій карантинних контрольно-пропускних пунктів на Волині. ПЕРЕЛІК
24 квітень, 21:26
Через спалах коронавірусу у Старій Вижівці облаштують чотири пропускні пункти Через спалах коронавірусу у Старій Вижівці облаштують чотири пропускні пункти
22 квітень, 16:55
Антимонопольний комітет не дозволив селищній раді на Волині підняти тарифи на комунальні послуги Антимонопольний комітет не дозволив селищній раді на Волині підняти тарифи на комунальні послуги
15 квітень, 05:20
Лікарка з Волині, яка живе в Іспанії, розповіла про карантин і боротьбу з коронавірусом там Лікарка з Волині, яка живе в Іспанії, розповіла про карантин і боротьбу з коронавірусом там
30 березень, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Старій Вижівці запрацювали контрольно-пропускні пункти
Сьогодні, 10:35
 0
Вивчився на електрика, був артилеристом і вступав на стоматолога: Михаїл розповів про свій шлях до церкви
Сьогодні, 10:18
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 25 квітня
Сьогодні, 10:01
 0
Пожежі в Чорнобилі: на Волині виміряли рівень радіації
Сьогодні, 09:45
 0
В Україні зафіксували 8125 випадків коронавірусу, на Волині – 212
Сьогодні, 09:22
 0
Медіа
відео
1/8