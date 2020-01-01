У Старій Вижівці запрацювали контрольно-пропускні пункти





На пунктах працюють співробітники поліції, ДСНС та медичні працівники, інформує РДА.



Поліцейські забезпечують охорону публічного порядку та роз’яснюють людям карантинні вимоги та обмеження, яких необхідно дотримуватись. Усім подорожнім рекомендують залишатися вдома й обмежити без нагальної потреби свої поїздки.



Медики перевіряють водіїв та пасажирів на наявність ознак респіраторних захворювань та безконтактно вимірюють температуру.



У разі виявлення ознак захворювання на коронавірус людей будуть направляти до спеціалізованих медичних закладів із дотриманням санітарно-медичних вимог.



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