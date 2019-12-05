На Волині впіймали крадія лісу





За кілька годин після фіксування факту працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування лісогосподарського підприємства простежили рух незаконно добутої деревини, інформує ВОУЛМГ.



Її доставили на одну з приватних пилорам у селі Домашів Ківерцівського району. Попередньо встановили особу одного з причетних до організованого злочину – це житель села Четвертня Маневицького району.



За фактом тривають слідчі дії. Деревину секвестровано. Тепер справа за правоохоронцями. Зважаючи на масштаби завданих збитків – а це понад 60 тисяч гривень, лісопорушникам доведеться понести кримінальну відповідальність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 квітня ввечері виявили самовільну порубку у Тростянецькому лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ».За кілька годин після фіксування факту працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування лісогосподарського підприємства простежили рух незаконно добутої деревини, інформує ВОУЛМГ.Її доставили на одну з приватних пилорам у селі Домашів Ківерцівського району. Попередньо встановили особу одного з причетних до організованого злочину – це житель села Четвертня Маневицького району.За фактом тривають слідчі дії. Деревину секвестровано. Тепер справа за правоохоронцями. Зважаючи на масштаби завданих збитків – а це понад 60 тисяч гривень, лісопорушникам доведеться понести кримінальну відповідальність.

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