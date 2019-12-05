вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині впіймали крадія лісу

На Волині впіймали крадія лісу
24 квітня ввечері виявили самовільну порубку у Тростянецькому лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ».

За кілька годин після фіксування факту працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування лісогосподарського підприємства простежили рух незаконно добутої деревини, інформує ВОУЛМГ.

Її доставили на одну з приватних пилорам у селі Домашів Ківерцівського району. Попередньо встановили особу одного з причетних до організованого злочину – це житель села Четвертня Маневицького району.

За фактом тривають слідчі дії. Деревину секвестровано. Тепер справа за правоохоронцями. Зважаючи на масштаби завданих збитків – а це понад 60 тисяч гривень, лісопорушникам доведеться понести кримінальну відповідальність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ліс, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині впіймали крадія лісу
Сьогодні, 15:11
Волинь отримала допомогу на кілька мільйонів для боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 15:02
Лікар Валіхновський розповів, як бути людям з гіпертонією під час епідемії COVID-19
Сьогодні, 14:49
На Волині з початку року 14 дітей захворіли на кашлюк
Сьогодні, 14:33
Володимир-Волинські лісівники зайнялися розведенням фазанів. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 14:18
Схожі новини
Волинянин трактором вивозив з лісу крадену деревину Волинянин трактором вивозив з лісу крадену деревину
11 березень, 12:50
На Любешівщині спіймали чоловіка, який поцупив зрізані колоди дерев з території лісництва На Любешівщині спіймали чоловіка, який поцупив зрізані колоди дерев з території лісництва
12 лютий, 13:20
У волинському лісі впіймали крадіїв деревини У волинському лісі впіймали крадіїв деревини
05 грудень, 2019, 19:15
На Волині викрили крадія лісу На Волині викрили крадія лісу
02 грудень, 2019, 12:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині впіймали крадія лісу
Сьогодні, 15:11
 0
Волинь отримала допомогу на кілька мільйонів для боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 15:02
 0
Лікар Валіхновський розповів, як бути людям з гіпертонією під час епідемії COVID-19
Сьогодні, 14:49
 0
На Волині з початку року 14 дітей захворіли на кашлюк
Сьогодні, 14:33
 0
Володимир-Волинські лісівники зайнялися розведенням фазанів. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8