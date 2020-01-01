Луцький «Кромберг енд Шуберт» відновлює роботу



⠀

Старт відбуватиметься поступово і в найближчій перспективі на робочі місця вийде до 20% працівників, йдеться на сторінці заводу у facebook.



Нагадаємо, завод «Кромберг енд Шуберт Лу»

⠀

Із 27 квітня роботу відновлюють такі проекти:⠀

• SLW

• BR231/BR172

• KRRO

• C190

• U 11.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 27 квітня 2020 року «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» заявив про відновлення роботи.Старт відбуватиметься поступово і в найближчій перспективі на робочі місця вийде до 20% працівників, йдеться на сторінці заводу у facebook.Нагадаємо, завод «Кромберг енд Шуберт Лу» тимчасово припинив роботу із 23 березня через карантин . Офіційно карантин в Україні триватиме до 11 травня.Із 27 квітня роботу відновлюють такі проекти:⠀• SLW• BR231/BR172• KRRO• C190• U 11.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію