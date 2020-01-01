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Луцький «Кромберг енд Шуберт» відновлює роботу

Луцький «Кромберг енд Шуберт» відновлює роботу
З 27 квітня 2020 року «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» заявив про відновлення роботи.

Старт відбуватиметься поступово і в найближчій перспективі на робочі місця вийде до 20% працівників, йдеться на сторінці заводу у facebook.

Нагадаємо, завод «Кромберг енд Шуберт Лу» тимчасово припинив роботу із 23 березня через карантин. Офіційно карантин в Україні триватиме до 11 травня.

Із 27 квітня роботу відновлюють такі проекти:⠀
• SLW
• BR231/BR172
• KRRO
• C190
• U 11.

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Теги: карантин, завод
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Коментарі 3
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Наплювати на постанови кабміну, на карантин. Дав оголошення у Волиньпост і працюй. Ну раз так, то я теж офіційно заявляю, що із 27 квітня відчиняю свою міні-кавярню, а сусід перукарню.
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ахахах весело. А Кромберга свою країна і своя власть.
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На іншому ресурсі новину прочитав - Тысячи силовиков отправят патрулировать кладбища.
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