Луцький «Кромберг енд Шуберт» відновлює роботу
Сьогодні, 13:53
З 27 квітня 2020 року «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» заявив про відновлення роботи.
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Старт відбуватиметься поступово і в найближчій перспективі на робочі місця вийде до 20% працівників, йдеться на сторінці заводу у facebook.
Нагадаємо, завод «Кромберг енд Шуберт Лу» тимчасово припинив роботу із 23 березня через карантин. Офіційно карантин в Україні триватиме до 11 травня.
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Із 27 квітня роботу відновлюють такі проекти:⠀
• SLW
• BR231/BR172
• KRRO
• C190
• U 11.
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⠀
Старт відбуватиметься поступово і в найближчій перспективі на робочі місця вийде до 20% працівників, йдеться на сторінці заводу у facebook.
Нагадаємо, завод «Кромберг енд Шуберт Лу» тимчасово припинив роботу із 23 березня через карантин. Офіційно карантин в Україні триватиме до 11 травня.
⠀
Із 27 квітня роботу відновлюють такі проекти:⠀
• SLW
• BR231/BR172
• KRRO
• C190
• U 11.
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Коментарі 3
Наплювати на постанови кабміну, на карантин. Дав оголошення у Волиньпост і працюй. Ну раз так, то я теж офіційно заявляю, що із 27 квітня відчиняю свою міні-кавярню, а сусід перукарню.
ахахах весело. А Кромберга свою країна і своя власть.
На іншому ресурсі новину прочитав - Тысячи силовиков отправят патрулировать кладбища.
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