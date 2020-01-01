На Волині Volkswagen «поцілував» трактор





Про це інформує газета



За попередньою інформацією, водій автомобіля «Volkswagen» , житель села Колпитова сусіднього Локачинського району в’їхав у трактор «Kubota», який рухався попереду в попутному напрямкові.



Внаслідок цього зіткнення шофер не постраждав, а ось пасажирка добряче вдарилася носом і плечем. Потерпіла від госпіталізації відмовилась.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опісля 21.00 години неподалік села Скобелка Горохівського району сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це інформує газета Волинь За попередньою інформацією, водій автомобіля «Volkswagen» , житель села Колпитова сусіднього Локачинського району в’їхав у трактор «Kubota», який рухався попереду в попутному напрямкові.Внаслідок цього зіткнення шофер не постраждав, а ось пасажирка добряче вдарилася носом і плечем. Потерпіла від госпіталізації відмовилась.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію