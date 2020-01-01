На Волині Volkswagen «поцілував» трактор
Сьогодні, 12:26
Опісля 21.00 години неподалік села Скобелка Горохівського району сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це інформує газета Волинь.
За попередньою інформацією, водій автомобіля «Volkswagen» , житель села Колпитова сусіднього Локачинського району в’їхав у трактор «Kubota», який рухався попереду в попутному напрямкові.
Внаслідок цього зіткнення шофер не постраждав, а ось пасажирка добряче вдарилася носом і плечем. Потерпіла від госпіталізації відмовилась.
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Про це інформує газета Волинь.
За попередньою інформацією, водій автомобіля «Volkswagen» , житель села Колпитова сусіднього Локачинського району в’їхав у трактор «Kubota», який рухався попереду в попутному напрямкові.
Внаслідок цього зіткнення шофер не постраждав, а ось пасажирка добряче вдарилася носом і плечем. Потерпіла від госпіталізації відмовилась.
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