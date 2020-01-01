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На Волині Volkswagen «поцілував» трактор

На Волині Volkswagen «поцілував» трактор
Опісля 21.00 години неподалік села Скобелка Горохівського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це інформує газета Волинь.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Volkswagen» , житель села Колпитова сусіднього Локачинського району в’їхав у трактор «Kubota», який рухався попереду в попутному напрямкові.

Внаслідок цього зіткнення шофер не постраждав, а ось пасажирка добряче вдарилася носом і плечем. Потерпіла від госпіталізації відмовилась.

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Теги: аварія, ДТП
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