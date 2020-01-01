На Волині коронавірус виявили у 5 пацієнтів гематологічного відділення та 6 медиків





Як розповів очільник медзакладу Олександр Дудар, йдеться про єдине в області відділення гематології, де лікують вкрай важких хворих, інформують



«Ще місяць тому відділення гематології, яке було розміщене у Боголюбах, ми перевели в корпус на Грушевського, розмістили його на базі відділення судинної хірургії. У зв’язку із тим, що саме на базі Боголюбів було вирішено розгорнути тимчасовий інфекційний госпіталь», – пояснює в.о. директора обласної лікарні.



«Станом на вчора у тимчасовому відділенні гематології на Грушевського було 20 пацієнтів. Там же знаходилася одна пацієнтка із гострим лейкозом, яка у лікарні вже протягом трьох тижнів. Її стан вкрай складний, ми її лікували. Проте запідозрили, що з нею щось не так. Хоча перед поступленням в лікарню швидкий тест на коронавірус у неї був негативний. Позавчора взяли ПЛР і вчора на ранок отримали позитивний результат на COVID-19», – розповідає Олександр Дудар.



Ситуація вимагала оперативної реакції. Відтак усіх гематологічних хворих знову перевели в Боголюби.



«Маючи у Боголюбах спеціально підготовлені для коронавірусу відділення, навчений персонал, засоби захисту різного ґатунку, усе гематологічне відділення ми відразу перевели туди. Розмістили всіх в окремі бокси з персональними санвузлами. Пацієнти отримують усю гематологічну допомогу, також спостерігаємо за ними як за потенційно інфікованими коронавірусом, – коментує головний лікар. – Також відразу було визначено п’ять пацієнтів, які контактували з цією інфікованою. І сьогодні ми отримали позитивні ПЛР-аналізи. Тому зараз вони в Боголюбах під повним контролем, ізольовані, отримують все, що їм необхідно».



Довелося також перевірити і медичний персонал, який опікувався гематологічними пацієнтами.



«З персоналу маємо підтвердження у шести працівників гематологічного відділення. Усі вони наразі перебувають вдома на самоізоляції. У всіх безсимптомна клініка. Інфікування отримали ті, хто безпосередньо контактував із пацієнтами. При тому весь персонал був у масках, рукавицях халатах, хоча це у таких ситуаціях, можливо, і не оберігає. Вони не були в костюмах біозахисту, оскільки настороженості з приводу того, що ці пацієнти можуть бути інфіковані коронавірусом, не було» – констатує очільник обласної лікарні.



Разом з тим Олександр Дудар наголошує, що ситуація під повним контролем, а у відділенні гематології проведена тотальна дезінфекція. Медики з'ясовують можливі джерела інфікування, ними можуть бути як відвідувачі, так і сам персонал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’ятеро пацієнтів і шестеро медичних працівників Волинської обласної клінічної лікарні інфікувалися коронавірусом.Як розповів очільник медзакладу, йдеться про єдине в області відділення гематології, де лікують вкрай важких хворих, інформують Волинські новини «Ще місяць тому відділення гематології, яке було розміщене у Боголюбах, ми перевели в корпус на Грушевського, розмістили його на базі відділення судинної хірургії. У зв’язку із тим, що саме на базі Боголюбів було вирішено розгорнути тимчасовий інфекційний госпіталь», – пояснює в.о. директора обласної лікарні.«Станом на вчора у тимчасовому відділенні гематології на Грушевського було 20 пацієнтів. Там же знаходилася одна пацієнтка із гострим лейкозом, яка у лікарні вже протягом трьох тижнів. Її стан вкрай складний, ми її лікували. Проте запідозрили, що з нею щось не так. Хоча перед поступленням в лікарню швидкий тест на коронавірус у неї був негативний. Позавчора взяли ПЛР і вчора на ранок отримали позитивний результат на COVID-19», – розповідає Олександр Дудар.Ситуація вимагала оперативної реакції. Відтак усіх гематологічних хворих знову перевели в Боголюби.«Маючи у Боголюбах спеціально підготовлені для коронавірусу відділення, навчений персонал, засоби захисту різного ґатунку, усе гематологічне відділення ми відразу перевели туди. Розмістили всіх в окремі бокси з персональними санвузлами. Пацієнти отримують усю гематологічну допомогу, також спостерігаємо за ними як за потенційно інфікованими коронавірусом, – коментує головний лікар. – Також відразу було визначено п’ять пацієнтів, які контактували з цією інфікованою. І сьогодні ми отримали позитивні ПЛР-аналізи. Тому зараз вони в Боголюбах під повним контролем, ізольовані, отримують все, що їм необхідно».Довелося також перевірити і медичний персонал, який опікувався гематологічними пацієнтами.«З персоналу маємо підтвердження у шести працівників гематологічного відділення. Усі вони наразі перебувають вдома на самоізоляції. У всіх безсимптомна клініка. Інфікування отримали ті, хто безпосередньо контактував із пацієнтами. При тому весь персонал був у масках, рукавицях халатах, хоча це у таких ситуаціях, можливо, і не оберігає. Вони не були в костюмах біозахисту, оскільки настороженості з приводу того, що ці пацієнти можуть бути інфіковані коронавірусом, не було» – констатує очільник обласної лікарні.Разом з тим Олександр Дудар наголошує, що ситуація під повним контролем, а у відділенні гематології проведена тотальна дезінфекція. Медики з'ясовують можливі джерела інфікування, ними можуть бути як відвідувачі, так і сам персонал.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію