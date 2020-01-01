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Помер волинський пожежник

Помер волинський пожежник
24 квітня обірвалося життя пенсіонера пожежної охорони Віктора Васильовича Папіжа.

Про це повідомляє управління ДСНС України у Волинській області.

Він працював інспектором державного пожежного нагляду-начальником ППЧ-32, заступником начальника СДПЧ-9 міста Горохова, викладачем НМЦ СЦ та БЖД Волинської області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття близьким та рідним померлого.

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Теги: смерть, пожежник
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