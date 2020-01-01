Помер волинський пожежник
Сьогодні, 13:11
24 квітня обірвалося життя пенсіонера пожежної охорони Віктора Васильовича Папіжа.
Про це повідомляє управління ДСНС України у Волинській області.
Він працював інспектором державного пожежного нагляду-начальником ППЧ-32, заступником начальника СДПЧ-9 міста Горохова, викладачем НМЦ СЦ та БЖД Волинської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття близьким та рідним померлого.
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Про це повідомляє управління ДСНС України у Волинській області.
Він працював інспектором державного пожежного нагляду-начальником ППЧ-32, заступником начальника СДПЧ-9 міста Горохова, викладачем НМЦ СЦ та БЖД Волинської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття близьким та рідним померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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