У Ківерцях «на гарячому» спіймали серійного злодія
Сьогодні, 13:18
У Ківерцях зловмисника затримали під час вчинення чергової крадіжки.
Про це інформує ГУНП в області.
25 квітня вранці у райцентрі Ківерці під час крадіжки з магазину правоохоронці затримали 42-річного місцевого жителя. Чоловік викрав з приміщення торгового закладу гроші. Суму завданих збитків встановлюють.
Викрадене та знаряддя вчинення злочину вилучили.
Вже відомо, що волинянин вчинив ще п’ять крадіжок з аптек, магазинів та офісів райцентру. Зловмисник проникав у приміщення будівель шляхом пошкодження вікон та дверей.
Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
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Про це інформує ГУНП в області.
25 квітня вранці у райцентрі Ківерці під час крадіжки з магазину правоохоронці затримали 42-річного місцевого жителя. Чоловік викрав з приміщення торгового закладу гроші. Суму завданих збитків встановлюють.
Викрадене та знаряддя вчинення злочину вилучили.
Вже відомо, що волинянин вчинив ще п’ять крадіжок з аптек, магазинів та офісів райцентру. Зловмисник проникав у приміщення будівель шляхом пошкодження вікон та дверей.
Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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