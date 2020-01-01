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У Ківерцях «на гарячому» спіймали серійного злодія

У Ківерцях «на гарячому» спіймали серійного злодія
У Ківерцях зловмисника затримали під час вчинення чергової крадіжки.

Про це інформує ГУНП в області.

25 квітня вранці у райцентрі Ківерці під час крадіжки з магазину правоохоронці затримали 42-річного місцевого жителя. Чоловік викрав з приміщення торгового закладу гроші. Суму завданих збитків встановлюють.

Викрадене та знаряддя вчинення злочину вилучили.

Вже відомо, що волинянин вчинив ще п’ять крадіжок з аптек, магазинів та офісів райцентру. Зловмисник проникав у приміщення будівель шляхом пошкодження вікон та дверей.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

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Теги: крадіжки, Ківерці
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