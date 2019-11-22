На Волині знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням
Сьогодні, 21:12
У Володимирі-Волинському в одному з гаражів у гаражному кооперативі, що у військовому містечку №1, виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.
Про це повідомляє Володимир Медіа.
Як вдалося дізнатися виданню, 62-річний житель міста Петро С., який проживав на вулиці Ковельській, вранці 25 квітня пішов у гараж, який знаходиться у військовому містечку. За деякий час чоловіки, які були неподалік, почули звук, схожий на постріл.
В обідню пору у гаражі, який належить Петру С., знайшли його мертвим, поруч лежала мисливська рушниця.
Проводиться розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Володимир Медіа.
Як вдалося дізнатися виданню, 62-річний житель міста Петро С., який проживав на вулиці Ковельській, вранці 25 квітня пішов у гараж, який знаходиться у військовому містечку. За деякий час чоловіки, які були неподалік, почули звук, схожий на постріл.
В обідню пору у гаражі, який належить Петру С., знайшли його мертвим, поруч лежала мисливська рушниця.
Проводиться розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням
Сьогодні, 21:12
Братський міст у Луцьку на ретрофото
Сьогодні, 20:40
Як волиняни боролись із епідеміями 200 років тому
Сьогодні, 19:31
Якою буде погода в Луцьку у неділю, 26 квітня
Сьогодні, 19:00