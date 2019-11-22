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На Волині знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням

На Волині знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням
У Володимирі-Волинському в одному з гаражів у гаражному кооперативі, що у військовому містечку №1, виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

Про це повідомляє Володимир Медіа.

Як вдалося дізнатися виданню, 62-річний житель міста Петро С., який проживав на вулиці Ковельській, вранці 25 квітня пішов у гараж, який знаходиться у військовому містечку. За деякий час чоловіки, які були неподалік, почули звук, схожий на постріл.

В обідню пору у гаражі, який належить Петру С., знайшли його мертвим, поруч лежала мисливська рушниця.

Проводиться розслідування.


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Теги: тіло, смерть, зброя
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