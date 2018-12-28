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Трасу Ковель-Ягодин — розширюють. ФОТО

Трасу Ковель-Ягодин — розширюють. ФОТО
У Ковельському районі проводять реконструкцію на автомобільній дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин.

Про це у Службі автомобільних доріг у Волинській області, - передає БУГ.

Підрядне підприємство «Луцькавтодор-Сервіс» працює над розширенням правого проїзду з семи до 9,2 метра. Наразі проводять роботи з влаштування щебенево-піщаної основи.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів, до кінця року цю ділянку автошляху М-07 протяжністю 3,4 кілометра (два проїзди з двома смугами руху кожен) повинні ввести в експлуатацію.

Трасу Ковель-Ягодин — розширюють. ФОТО

Трасу Ковель-Ягодин — розширюють. ФОТО

Трасу Ковель-Ягодин — розширюють. ФОТО

Трасу Ковель-Ягодин — розширюють. ФОТО

Трасу Ковель-Ягодин — розширюють. ФОТО

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Теги: траса, ремонт, волинь, дорга
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