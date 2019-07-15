У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 22:20
На проспекті Соборності, у Луцьку, в ніч на 25 квітня, екіпаж патрульних побачив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці.
Під час перевірки у нього виявили 2 згортки з зеленою подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо-оперативну групу, — повідомляє пресслужба правоохоронців
Інший екіпаж виявив двох підозрілих осіб на вулиці Наливайка, поблизу автомийки. При перевірці в них знайшли 2 поліетиленові пакетики та згортки фольги з речовиною, схожою на амфетамін. Також викликали слідчо-оперативну групу для встановлення детальних обставин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Під час перевірки у нього виявили 2 згортки з зеленою подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо-оперативну групу, — повідомляє пресслужба правоохоронців
Інший екіпаж виявив двох підозрілих осіб на вулиці Наливайка, поблизу автомийки. При перевірці в них знайшли 2 поліетиленові пакетики та згортки фольги з речовиною, схожою на амфетамін. Також викликали слідчо-оперативну групу для встановлення детальних обставин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі горіли житлові будинки. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 22:45
У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 22:20
Вулицю Глушець у Луцьку відремонтують за 4,5 мільйона
Сьогодні, 21:41
На Волині знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням
Сьогодні, 21:12
Братський міст у Луцьку на ретрофото
Сьогодні, 20:40