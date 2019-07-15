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У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотиками. ФОТО

У Луцьку затримали двох чоловіків з наркотиками. ФОТО
На проспекті Соборності, у Луцьку, в ніч на 25 квітня, екіпаж патрульних побачив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці.

Під час перевірки у нього виявили 2 згортки з зеленою подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо-оперативну групу, — повідомляє пресслужба правоохоронців

Інший екіпаж виявив двох підозрілих осіб на вулиці Наливайка, поблизу автомийки. При перевірці в них знайшли 2 поліетиленові пакетики та згортки фольги з речовиною, схожою на амфетамін. Також викликали слідчо-оперативну групу для встановлення детальних обставин.


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Теги: наркотики, поліція, луцьк
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