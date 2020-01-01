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Світова епідемія не перешкода: волинська журналістка одружилася під час карантину

Світова епідемія не перешкода: волинська журналістка одружилася під час карантину
25 квітня, луцька телеведуча та журналістка Галина Падалко одружилася із своїм обранцем Дмитром Чумаченком.

Про радісну подію телеведуча повідомила у соцмережах, - передає ІА Конкурент.

"Така молода і перспективна, а уже заміжня...Куди мчить цей божевільний світ?" – підписала світлину Галина Падалко .

Світова епідемія не перешкода: волинська журналістка одружилася під час карантину


"Якщо світова епідемія не перешкода – нічого не перешкода!"– підписав чоловік фото.

Друзі волинської журналістки почали вітати пару з одруженням у коментарях.

Закоханим всі бажали щирого кохання, злагоди та довгих і щисливих років життя: "Десятки, десятки, десятки... літ вам в любові та злагоді!!!", "Злагоди, кохання та взаєморозуміння на все життя!", "Безмежного кохання, гармонії і взаєморозуміння!!! Фантастичний образ нареченої".

Світова епідемія не перешкода: волинська журналістка одружилася під час карантину

Світова епідемія не перешкода: волинська журналістка одружилася під час карантину


Варто зазначити,що наречені були одягені у маски та рукавички.

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Теги: падалко, весілля, карантин
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