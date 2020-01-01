Світова епідемія не перешкода: волинська журналістка одружилася під час карантину

Галина Падалко одружилася із своїм обранцем Дмитром Чумаченком.



Про радісну подію телеведуча повідомила у соцмережах, -



"Така молода і перспективна, а уже заміжня...Куди мчить цей божевільний світ?" – підписала світлину Галина Падалко .







"Якщо світова епідемія не перешкода – нічого не перешкода!"– підписав чоловік фото.



Друзі волинської журналістки почали вітати пару з одруженням у коментарях.



Закоханим всі бажали щирого кохання, злагоди та довгих і щисливих років життя: "Десятки, десятки, десятки... літ вам в любові та злагоді!!!", "Злагоди, кохання та взаєморозуміння на все життя!", "Безмежного кохання, гармонії і взаєморозуміння!!! Фантастичний образ нареченої".









Варто зазначити,що наречені були одягені у маски та рукавички.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 квітня, луцька телеведуча та журналісткаодружилася із своїм обранцемПро радісну подію телеведуча повідомила у соцмережах, - передає ІА Конкурент."Така молода і перспективна, а уже заміжня...Куди мчить цей божевільний світ?" – підписала світлину Галина Падалко ."Якщо світова епідемія не перешкода – нічого не перешкода!"– підписав чоловік фото.Друзі волинської журналістки почали вітати пару з одруженням у коментарях.Закоханим всі бажали щирого кохання, злагоди та довгих і щисливих років життя: "Десятки, десятки, десятки... літ вам в любові та злагоді!!!", "Злагоди, кохання та взаєморозуміння на все життя!", "Безмежного кохання, гармонії і взаєморозуміння!!! Фантастичний образ нареченої".Варто зазначити,що наречені були одягені у маски та рукавички.

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