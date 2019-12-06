У районі на Волині зафіксували 9 випадків насилля у сім'ях





Про це інформують



Правоохоронці зафіксували 16 випадків перебування осіб у громадських місцях у п’яному вигляді, чим своєю поведінкою ображали оточуючих, у дев’яти випадках виявлено громадян, які палили тютюнові вироби у заборонених місцях, та 17 випадків завідомо неправдивого виклику спеціальних служб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В період з 13 по 21 квітня 2020 року до Любомльського відділу поліції надійшло 117 звернень громадян. З них задокументовано дев’ять випадків вчинення насильства в сім’ї.Про це інформують на сторінці Любомльського відділу поліції у фейсбуці.Правоохоронці зафіксували 16 випадків перебування осіб у громадських місцях у п’яному вигляді, чим своєю поведінкою ображали оточуючих, у дев’яти випадках виявлено громадян, які палили тютюнові вироби у заборонених місцях, та 17 випадків завідомо неправдивого виклику спеціальних служб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію