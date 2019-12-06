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У районі на Волині зафіксували 9 випадків насилля у сім'ях

У районі на Волині зафіксували 9 випадків насилля у сім'ях
В період з 13 по 21 квітня 2020 року до Любомльського відділу поліції надійшло 117 звернень громадян. З них задокументовано дев’ять випадків вчинення насильства в сім’ї.

Про це інформують на сторінці Любомльського відділу поліції у фейсбуці.

Правоохоронці зафіксували 16 випадків перебування осіб у громадських місцях у п’яному вигляді, чим своєю поведінкою ображали оточуючих, у дев’яти випадках виявлено громадян, які палили тютюнові вироби у заборонених місцях, та 17 випадків завідомо неправдивого виклику спеціальних служб.

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Теги: любомль, насилля, поліція
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