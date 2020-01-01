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Через додаток «Дія» українці можуть оформити допомогу по безробіттю

Через додаток «Дія» українці можуть оформити допомогу по безробіттю
На онлайн-порталі державних послуг "Дія" з’явилась нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю.

Відповідне рішення ухвалив Уряд 24 квітня постановою "Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі", – повідомляє Урядовий портал.

Для отримання послуги необхідно зробити лише 3 кроки:

авторизуватись у кабінеті користувача на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису, електронної системи ідентифікації Bank ID чи Mobile ID;

заповнити лише одну онлайн-анкету, питання якої визначатимуть перелік документів (паспорт, документи про освіту, трудова книжка тощо);

отримати підтвердження на електронну пошту або на телефон про надання статусу безробітного та виплати допомоги із безробіття /або сповіщення про необхідність доопрацювання / або аргументована відмова.

На період карантину статус та призначення допомоги по безробіттю присвоюється першого ж дня після подання такої заяви. Після завершення карантину буде змінено час розгляду заяви, а також з’явиться функціонал для прямої комунікації менеджера Служби зайнятості та користувача щодо пошуку роботи.

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Теги: дія, безробітні
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