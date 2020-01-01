Через додаток «Дія» українці можуть оформити допомогу по безробіттю





Відповідне рішення ухвалив Уряд 24 квітня постановою "Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі", –



Для отримання послуги необхідно зробити лише 3 кроки:



авторизуватись у кабінеті користувача на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису, електронної системи ідентифікації Bank ID чи Mobile ID;



заповнити лише одну онлайн-анкету, питання якої визначатимуть перелік документів (паспорт, документи про освіту, трудова книжка тощо);



отримати підтвердження на електронну пошту або на телефон про надання статусу безробітного та виплати допомоги із безробіття /або сповіщення про необхідність доопрацювання / або аргументована відмова.



На період карантину статус та призначення допомоги по безробіттю присвоюється першого ж дня після подання такої заяви. Після завершення карантину буде змінено час розгляду заяви, а також з’явиться функціонал для прямої комунікації менеджера Служби зайнятості та користувача щодо пошуку роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На онлайн-порталі державних послуг "Дія" з’явилась нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю.Відповідне рішення ухвалив Уряд 24 квітня постановою "Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі", – повідомляє Урядовий портал.Для отримання послуги необхідно зробити лише 3 кроки:авторизуватись у кабінеті користувача на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису, електронної системи ідентифікації Bank ID чи Mobile ID;заповнити лише одну онлайн-анкету, питання якої визначатимуть перелік документів (паспорт, документи про освіту, трудова книжка тощо);отримати підтвердження на електронну пошту або на телефон про надання статусу безробітного та виплати допомоги із безробіття /або сповіщення про необхідність доопрацювання / або аргументована відмова.На період карантину статус та призначення допомоги по безробіттю присвоюється першого ж дня після подання такої заяви. Після завершення карантину буде змінено час розгляду заяви, а також з’явиться функціонал для прямої комунікації менеджера Служби зайнятості та користувача щодо пошуку роботи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію