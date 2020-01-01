У Ковелі відремонтують дороги за 17 мільйонів





Про це



Замовником виступає управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міськради.



Тендерні пропозиції приймають до 24 травня, розпочнуть аукціон 30 червня. Період виконання робіт – з 1 червня до 31 грудня. Очікувана вартість робіт становить 16,7 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавця поточного ремонту доріг та прибудинкових територій у Ковелі визначать через відкриті торги.Про це пише Волиньonline.Замовником виступає управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міськради.Тендерні пропозиції приймають до 24 травня, розпочнуть аукціон 30 червня. Період виконання робіт – з 1 червня до 31 грудня. Очікувана вартість робіт становить 16,7 мільйона гривень.

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