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У Ковелі відремонтують дороги за 17 мільйонів

У Ковелі відремонтують дороги за 17 мільйонів
Виконавця поточного ремонту доріг та прибудинкових територій у Ковелі визначать через відкриті торги.

Про це пише Волиньonline.

Замовником виступає управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міськради.

Тендерні пропозиції приймають до 24 травня, розпочнуть аукціон 30 червня. Період виконання робіт – з 1 червня до 31 грудня. Очікувана вартість робіт становить 16,7 мільйона гривень.

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Теги: ковель, ремонт, дороги
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