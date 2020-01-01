У Польщі автомобіль наїхав на двох українців





Про це РБК-Україна Сергій Погорєльцев.



За попередньою інформацією місцевої поліції, водій автомобіля заснув за кермом та здійснив наїзд на пішоходів.



"У Польщі 25 квітня о 6:40 за місцевим часом у місті Жори трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі транспортного засобу та двох пішоходів - громадян України", - розповів Погорєльцев.



Зазначається, що внаслідок наїзду українці отримали травми та були доправлені до лікарні Рибніка.



"Громадянка України отримала легкі ушкодження та була виписана з лікарні, натомість інший постраждалий українець перебуває в медичному закладі у важкому стані без свідомості", - повідомив він.

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