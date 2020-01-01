У Польщі автомобіль наїхав на двох українців
Сьогодні, 07:20
У Польщі водій автомобіля заснув за кермом та здійснив наїзд на двох громадян України.
Про це РБК-Україна повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорєльцев.
За попередньою інформацією місцевої поліції, водій автомобіля заснув за кермом та здійснив наїзд на пішоходів.
"У Польщі 25 квітня о 6:40 за місцевим часом у місті Жори трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі транспортного засобу та двох пішоходів - громадян України", - розповів Погорєльцев.
Зазначається, що внаслідок наїзду українці отримали травми та були доправлені до лікарні Рибніка.
"Громадянка України отримала легкі ушкодження та була виписана з лікарні, натомість інший постраждалий українець перебуває в медичному закладі у важкому стані без свідомості", - повідомив він.
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Про це РБК-Україна повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорєльцев.
За попередньою інформацією місцевої поліції, водій автомобіля заснув за кермом та здійснив наїзд на пішоходів.
"У Польщі 25 квітня о 6:40 за місцевим часом у місті Жори трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі транспортного засобу та двох пішоходів - громадян України", - розповів Погорєльцев.
Зазначається, що внаслідок наїзду українці отримали травми та були доправлені до лікарні Рибніка.
"Громадянка України отримала легкі ушкодження та була виписана з лікарні, натомість інший постраждалий українець перебуває в медичному закладі у важкому стані без свідомості", - повідомив він.
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