У Луцьку поліцейські допомагали рятувати двох собак

У Луцьку до поліції звернулась небайдужа мешканка міста та повідомила, що прийшла вранці на роботу і побачила на тротуарі собаку. Тварина стікала кров’ю, не могла рухатись, лежала на картонній підстилці.Патрульні завезли собаку у місцеве комунальне підприємство, де їй надали необхідну допомогу, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.Вчора, 25 квітня також трапилась ще одна історія, пов’язана з собакою. Тварину збили на вулиці Львівській. Очевидці викликали поліцію. Екіпаж також домовився з директоркою підприємства, що тварину привезуть туди. Однак по дорозі собака померла.