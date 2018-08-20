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У Луцьку поліцейські допомагали рятувати двох собак

У Луцьку поліцейські допомагали рятувати двох собак
У Луцьку до поліції звернулась небайдужа мешканка міста та повідомила, що прийшла вранці на роботу і побачила на тротуарі собаку. Тварина стікала кров’ю, не могла рухатись, лежала на картонній підстилці.

Патрульні завезли собаку у місцеве комунальне підприємство, де їй надали необхідну допомогу, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Вчора, 25 квітня також трапилась ще одна історія, пов’язана з собакою. Тварину збили на вулиці Львівській. Очевидці викликали поліцію. Екіпаж також домовився з директоркою підприємства, що тварину привезуть туди. Однак по дорозі собака померла.


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Теги: собака, порятунок, Луцьк
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