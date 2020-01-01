В Україні зафіксували уже 8617 випадків коронавірусної хвороби, на Волині – 241

В Україні зафіксували 8617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 388 випадків;Волинська область — 241 випадок;Дніпропетровська область — 292 випадки;Донецька область — 29 випадків;Житомирська область — 348 випадків;Закарпатська область — 329 випадків;Запорізька область — 182 випадки;Івано-Франківська область — 731 випадок;Кіровоградська область — 323 випадки;м. Київ — 1188 випадків;Київська область — 542 випадки;Львівська область — 348 випадків;Луганська область — 29 випадків;Миколаївська область — 111 випадків;Одеська область — 220 випадків;Полтавська область — 172 випадки;Рівненська область — 508 випадків;Сумська область — 95 випадків;Тернопільська область — 607 випадків;Харківська область — 147 випадків;Херсонська область — 87 випадків;Хмельницька область — 70 випадків;Чернівецька область — 1341 випадок;Черкаська область — 257 випадків;Чернігівська область — 32 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 квітня 2020 року до Центру надійшло 873 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 24842 повідомлення про підозру на COVID-19.